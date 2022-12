Herb trifft fruchtig

»Mein mallorquinischer Schwiegervater schickt uns im Dezember Orangen von der Insel. Eine wichtige Zutat für diesen Geflügelsalat, der in der Zeit der festlichen Tafeln Frische und Leichtigkeit auf den Tisch bringt.«

Huhn, Orange und Endivie

Zubereitungszeit 60 Back/Gesamtzeit 20 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Salat-Rezepte

Geflügel-Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen 3 Poulardenkeulen Poularde, Huhn, Hühnchen, Hühnchenkeule

Salz Salz

schwarzer Pfeffer (grob gemahlen) Pfeffer

60 ml Olivenöl (zum Anbraten) Olivenöl, Öl

1 TL Speisestärke Speisestärke, Stärke

2 Orangen (ca. 100 ml Saft) Orange, Orangensaft

1 EL Honig Honig

3 Scheiben Weißbrot Weißbrot, Brot 2 Knoblauchzehen Knoblauchzehe, Knoblauch

1 Granatapfel Granatapfel

1 kleiner Endiviensalat Endiviensalat, Endivien

2 Lauchzwiebeln Lauchzwiebel

1 kleines Stück Ingwer Ingwer

4 EL Olivenöl Olivenöl, Öl

1/2 Zitrone (Saft) Zitrone, Zitronensaft

Poulardenkeulen salzen und pfeffern, in der Pfanne in etwas Olivenöl (10 ml) rundherum scharf anbraten, dann im Ofen bei 180 Grad etwa 30 Minuten garen. Aus dem Ofen nehmen, abkühlen lassen. Das Fleisch in kleinen Segmenten von den Keulen zupfen. Die knusprige Haut fein schneiden. Die Stärke in einem Topf mit dem Schneebesen in den Orangensaft rühren. Saft kurz aufkochen, bis die Stärke ihn leicht abbindet. Honig und 1 TL Salz dazugeben, im Saft auflösen. Weißbrot in Würfel schneiden. 50 ml Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Knoblauchzehen andrücken, kurz im Öl schwenken. Dann die Brotwürfel dazugeben, langsam goldbraun rösten. Croûtons leicht salzen. Granat­apfelkerne aus der Schale lösen. Endivie waschen, trocknen und in feine Streifen schneiden. Lauchzwiebeln fein schneiden. Ingwer schälen, sehr fein hacken. 4 EL Olivenöl in den gebundenen Orangensaft einrühren. Zitronensaft, Ingwer und Pfeffer dazugeben, zuletzt die Lauchzwiebeln. Kurz vor dem Servieren Endiviensalat, Granatapfelkerne und Hühnerfleisch mit dem Orangendressing mischen. Salat mit Croûtons garnieren. Für diesen Salat eignet sich auch Fleisch von Gänsekeulen sehr gut.