Grüne Sommerbrise

»Dieses Gericht schmeckt fast schon wie eine Sommerbrise. Es ist erfrischend, sieht auch so aus und hat eine fruchtig-asiatische Note. Durch die Karotte kommt man mit wenig Öl aus. Und der Spargel zeigt, wie vielseitig er ist.«

Grüner Spargel mit roten Linsen und Karotten-Ingwer-Dressing:



Zubereitungszeit 50 Back/Gesamtzeit 60 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Spargel

Linsen

Vegetarische Rezepte

Vegan

Zutaten für 4 Personen (Hauptgang) oder 6 Personen (Vorspeise)

Für 4 Personen Für den Spargel

100 g rote Linsen Linsen

4 EL Olivenöl Olivenöl

Saft von ½ Zitrone Zitrone

500 g grüner Spargel Spargel

100 ml Wasser

½ TL Salz

Pfeffer (2 Umdrehungen in der Mühle) Pfeffer

Für die Garnitur

10 Zweige Koriander Koriander

30 g Pistazien (geröstet) Pistazien Für das Dressing

100 g Karotte

10 g Ingwer (geschält) Ingwer

50 g helle Misopaste Miso, Misopaste

40

ml weißer Balsamico Balsamico, Essig

40 ml Limettensaft Limettensaft

40 ml Sesamöl (geröstet) Sesamöl

60 ml Wasser

1 EL Honig

Für das Dressing Karotte und Ingwer in kleine Stücke schneiden. Mit den anderen Dressing-Zutaten (ohne Salz) in einem Mixer verquirlen, bis eine glatte, sämige Emulsion entsteht. Mit Salz abschmecken.

In einem kleinen Topf Wasser auf­kochen, Linsen 7 bis 10 Minuten bei gelegentlichem Rühren auf kleiner Flamme weich kochen (sie sollen nicht zerfallen). Durch ein Sieb gießen und abtropfen lassen, dann in einer größeren Schüssel mit 1 EL Öl und Zitronensaft vermischen.

Die holzigen Enden des Spargels großzügig wegschneiden, die verbliebene untere Hälfte vorsichtig schälen. Köpfe abschneiden, restlichen Spargel halbieren. Die eine Hälfte davon gemeinsam mit den Köpfen dünsten: In einer Pfanne Wasser und 2 EL Öl erhitzen und den Spargel 5 Minuten bei mittlerer Hitze garen, das Wasser verdampft dabei (je nach Dicke des Spargels dauert es länger). Inzwischen den restlichen Spargel mit dem Messer schräg in längliche, dünne Scheiben schneiden, dieser Teil des Spargels bleibt roh und sorgt für eine interessante Textur. In einem Schälchen mit 1 EL Öl, Salz und Pfeffer marinieren. Wenn der Spargel in der Pfanne bissfest gegart ist, mit dem rohen Spargel zu den Linsen geben und alles leicht durchmischen. Zum Anrichten das Karotten-Ingwer-Dressing noch mal kurz aufmixen und auf tiefe Teller verteilen. Spargel-Linsen-Mischung in die Mitte setzen. Mit Koriander (oder Kerbel, Petersilie, Schnittlauch) und Pistazien oder ­grob gehackten, gerösteten Nüssen garnieren.