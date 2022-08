Schweinebraten österreichischer Art

Zubereitungszeit 170 Back/Gesamtzeit 20 Schwierigkeit Rezept-Typ:

»Dieses Gericht ist Oberösterreich pur. Man isst den Braten am besten mit Stöcklkraut aus dem Innviertel und Mehlknödeln aus dem Mühlviertel. Für den Braten hat jede Familie ein eigenes Rezept. Im Sommer zur Brotzeit schneidet man ihn in Scheibchen.«

Oberösterreichischer Schweinebraten

Zutaten: Für 4 Personen 1,5 kg Schweinebauch mit Schwarte Schwein

Salz

schwarzer Pfeffer aus der Mühle Pfeffer

einige Korianderkörner (gemahlen) Koriander

2 Knoblauchzehen Knoblauch

1 TL Majoran (gerebelt) Majoran 1/2 TL Kümmelsamen Kümmel

2 EL Schweineschmalz Schmalz

2 Zwiebeln (geschält, in kleine Würfel geschnitten) Zwiebel

1 l Hühner- oder Gemüsebrühe Brühe

1 kleine Kartoffel (geschält und gerieben) Kartoffel

Den Backofen auf 140 Grad vorheizen. Den Schweinebauch der Länge nach halbieren und auf der Fleischseite mit Salz, Pfeffer, Koriander, durchgepresstem Knoblauch, Majoran und Kümmel würzen. In einem Bräter das Schweineschmalz erhitzen und das Fleisch darin auf der Fleischseite kurz anbraten. Herausnehmen und die Zwiebeln im Bräter hellbraun anschwitzen, dann ½ Liter Brühe angießen. Das Fleisch mit der Schwarte nach unten in den Bräter geben, im Ofen auf der mittleren Schiene 1 Stunde garen. Herausnehmen und die Schwarte mit einem scharfen Messer im Abstand von 5 Millimetern auf der Längsseite 2 Millimeter tief einschneiden. Auf der Breitseite wiederholen, sodass ein Gittermuster entsteht. Das Fleisch mit der Schwarte nach oben im Ofen bei 165 Grad weitere 1½ Stunden braten, dabei nach und nach die restliche Brühe angießen. Nun die Oberhitze auf 220 Grad erhöhen. Den Schweinebauch mit der Schwarte nach oben auf ein Backblech legen, die Schwarte bei leicht geöffneter Ofentür 20 Minuten goldbraun braten. Danach warm halten. Den Bratenfond in einen Topf gießen, falls notwendig, ­etwas Fett abschöpfen. Die rohe Kartoffel dazu­geben und die Sauce auf dem Herd ein wenig reduzieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken, dann die Sauce durch ein feines Sieb geben. Als Beilage empfehlen sich Stöcklkraut und Mehlknödel.