Der Geschmack der Provence

»Einige Zeit habe ich als Köchin in der Provence gearbeitet. Im Monat ­August war das Gemüsekühlhaus des Restaurants stets gefüllt mit duftendem Obst und Gemüse in allen Formen und Farben. Die Fülle des provenzalischen Sommers hat mich zu diesem Salat angeregt.«

Salade provençale

Zubereitungszeit 30 Gesamtzeit 70 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Salat-Rezepte

Sommer-Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen 4 rote Paprikaschoten Paprika

6 reife Aprikosen Aprikose

1 Stange Frühlingslauch Lauch, Frühlingslauch, Frühlingszwiebel

4 Stiele Koriander Koriander

6 Stiele Basilikum Basilikum

1 Bio-Limette (Saft und abgefriebene Schale) Limette

1 Tl Salz

1 Tl Zucker

Olivenöl Öl Olivenöl,

200 g Frischkäse (aus Ziegen- oder Kuhmilch) Frischkäse, Käse

schwarzer Pfeffer aus der Mühle (grob) Pfeffer

Ofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Paprikaschoten auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und 30 bis 40 Minuten backen, bis die Schale schwarz zu werden beginnt, dabei etwa alle 10 Minuten wenden. Aprikosen halbieren und entkernen. In einer heißen Pfanne in etwas Öl nur auf den Schnittflächen kurz scharf anbraten, sodass sie karamellisieren. Mit der Schnittfläche nach oben auf einen Teller legen und abkühlen lassen. Gegarte Paprika in eine Schüssel geben, mit einem Teller abdecken und ein wenig abkühlen lassen.

Frühlingslauch, Koriander und Basilikum mit einem scharfen Messer sehr fein hacken. Vom Koriander auch die Stängel verwenden. Die Haut von den abgekühlten Paprikaschoten abziehen, Kerne vom Fruchtfleisch abstreifen und Fruchtfleisch in schmale Segmente zerteilen, dabei 4 EL vom Paprika-Bratsaft auffangen und in einer kleinen Schüssel mit Limettensaft, Frühlingslauch, Koriander, Basilikum, Salz, Zucker und 3 EL Olivenöl mischen.

Frischkäse mit schwarzem Pfeffer und Limettenabrieb vermengen. Je nach Salzgehalt noch etwas Salz hinzufügen.

Frischkäsehügel jeweils in der Mitte eines großen Tellers platzieren. Obenauf mit einem Löffel eine kleine Kuhle eindrücken und diese mit Olivenöl füllen. Paprikastücke um den Frischkäse herum anrichten. Aprikosenhälften darauf verteilen. Paprika und Aprikosen kurz vor dem Servieren mit der Kräutersauce beträufeln. Dazu passt geröstetes Weißbrot.