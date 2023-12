17. Dezember: Herren-Hemden von Olymp

Wie zieht man sich als Mann gut und altersgemäß an? Gute Frage, über die unser Kollege neulich in diesem lesenswerten Artikel im SZ-Magazin nachgedacht hat. Die Antwort ist vielschichtig und komplex, aber eins kann man mit Sicherheit sagen: gute Herrenhemden sind schon mal eine sinnvolle Antwort. Wir verlosen heute gleich zehn davon. Und zwar in Premiumqualität aus der »Olymp Signature«-Reihe der Firma Olymp. Die verspricht hochwertige Stoffe, erstklassige Verarbeitung und individuelle Tailored-fit-Passform. Unser Gewinner muss sich nur mehr die gewünschten Farben und Größe der Hemden überlegen. Macht man es im Stil von Mark Zuckerberg und Steve Jobs und bestellt zehn Mal das gleiche Hemd? Oder lieber jedes in einem anderen Design? Genug Auswahl gibt es auf jeden Fall.