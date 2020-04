Sicher im Leo-Look

Joggen und Radfahren sind die einzigen Sport­arten, die im Freien ausdrücklich noch erlaubt sind. Das Problem ist: Alle gehen jetzt joggen und radfahren – was manche Uferpromenade zum Slalomparcours werden lässt. Damit Sie sicher unterwegs sind, verlosen wir zwei Mal den »Hövding 3«-Airbag für Radfahrer. Der schützt laut Hersteller deutlich mehr als herkömmliche Radhelme und sendet bei Stürzen eine Nachricht an Kontaktpersonen. Und wer mag: Es gibt ihn – jetzt neu – auch mit Überzug in Neomint und Leopardenmuster.

Teilnahmeschluss ist der 30. April 2020, 17 Uhr. Mitarbeiter der beteiligten Firmen dürfen nicht mitmachen. Der Rechtsweg sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind ausgeschlossen.