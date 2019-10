Darf man Kollegen zur Arbeit ermahnen?

»Ich arbeite in Teilzeit. Wenn ich bei der Arbeit ankomme, lege ich direkt los, sonst ist das Pensum nicht zu schaffen. Ich bin aber von Kollegen abhängig. Sie müssen etwas tun, damit ich meine Arbeit erledigen kann. Viele Kollegen in Vollzeit kommen aber erst mal in Ruhe an, lesen Zeitung, machen sich Frühstück. Muss ich Rücksicht nehmen oder kann ich sie ansprechen und um Zuarbeiten bitten?« Anonym

Nein, Sie müssen keine Rücksicht nehmen, Sie können Ihre Kollegen ansprechen und um Zuarbeit bitten, aber wenn Sie damit erreichen wollen, dass diese ihnen in Zukunft zuarbeiten, würde ich Ihnen dringend davon abraten, das auch zu tun. Man weiß ja, dass Menschen unheimlich sensibel sind, mit jeweils ganz eigenen Bedürfnissen und Befindlichkeiten, und dass in Arbeitszusammenhängen nicht nur die Arbeit zählt. Das kann anstrengend sein, hat aber doch auch etwas Sympathisches, dass Menschen am Arbeitsplatz nicht einfach nur stumpf wie Roboter funktionieren. Schätzungsweise sind Ihre Kollegen in Vollzeit ohnehin eher nur mittelgut auf Sie zu sprechen. So sind Menschen doch. Während Sie früh kommen und früh wieder gehen, sitzen die da bis zum Abend. Da fühlt sich so eine menschliche Psyche schnell im Stich gelassen. Vielleicht spielt auch Neid mit rein. Und bestimmt der Gedanke, dass Sie nicht richtig mitmachen.

Ich würde Ihnen raten, sich erst mal besser in die Gruppe zu integrieren. Das klingt jetzt ein bisschen, als wären Sie ein Schulkind, das sich dem Klassenverband ver­weigert, pardon, Sie wissen schon, was ich meine. Vielleicht stehen Sie eher mal, eine unvernünftige Pause einlegend, für ein Gespräch mit Ihren Kollegen in der Küche herum und versuchen, ein Teil des Ganzen zu sein, statt an den anderen herumzu­erziehen. Die haben ja ihre eigenen Pro­bleme. Etwa: Wie kriege ich hier heute acht Stunden rum? Ich meine nicht, dass Sie herumschleimen sollen, versuchen Sie wirklich, in Kontakt zu kommen. Dann können Sie irgendwann ansprechen, was für Sie schwierig ist und womit Ihnen ­geholfen wäre. Aber fordern Sie nichts, schildern Sie einfach Ihre Situation. Ihre Kollegen werden auf Ihre besonderen ­Bedürfnisse bestimmt lieber eingehen, wenn sie sich morgens freuen, Sie zu ­sehen.