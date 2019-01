In der Schweiz gibt es keine Helmpflicht auf Skipisten. Das konnte ich erst glauben, als ich es recherchiert hatte. Denn an drei Tagen im gut besuchten Skigebiet Engelberg-Titlis war ich der einzige Mensch ohne Skihelm gewesen. Hatte Zigtausende Skifahrer und Snowboarder gesehen, jung bis alt, alle mit Helm. Nur ich mit Mütze. Überhaupt: die Ausrüstung! Die Skifahrer in Engelberg sehen aus wie eine Mischung aus Rockstar, Polizei-Sondereinheit und Skispringer. Mit riesigen verspiegelten Skibrillen, Helmen mit aufgeschraubter GoPro-Kamera, breiten Freeride-Ski, farblich abgestimmt auf die High-Tech-Skikleidung, dazu Lawinenrucksack mit Schaufel. Wäre ich nicht so damit beschäftigt gewesen, meine Tochter einzufangen, die als Ski-Anfängerin oft das Bremsen vergisst, hätte ich mich für meine 08/15-Snowboard-Ausrüs­tung geniert. Engelberg ist ein weltbekanntes Freeride-Gebiet, die Lawinenrucksäcke sind keine Angeberei. »Big Five« werden die fünf bekanntesten Tiefschneehänge genannt, den einen hätte ich mich fast heruntergetraut. Dann aber habe ich mich – kein Helm, keine Schaufel – für einen gemütlichen Sessel entschieden. Der steht im schicken »Hotel Bellevue-Terminus« neben einem Kamin nahe der Bar. Warm und leicht beschwipst blickt man dann zur Linken auf einen sonnigen Freeride-Hang und zur Rechten auf eine Skisprungschanze. Wer das richtige Wochenende erwischt, sieht vor der Fensterfront des Hotels mehr Wintersport als im Vormittagsprogramm des ZDF.

Hotel Bellevue-Terminus

Bahnhofstr. 10

6390 Engelberg, Schweiz

Tel. 0041/41/639 68 68

DZ mit Frühstück, Kuchenbüffet und Wellness-Eintritt ab 160 Euro.