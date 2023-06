Die Magie der Unwissenheit

Die Betten sind so weich, dass man darin leicht das Frühstück verschläft. Den Fisch fürs Abendessen bringt der Fischer im Hotel vorbei. Berühmt aber ist das Hotel de L’Ours am Murtensee in der Schweiz für seinen Weinkeller. Wie verbirgt man in so einem Haus, dass man von Wein keine Ahnung hat? Zunächst: Maskerade. Tolle Maracuja-Noten, höre ich mich sagen, als ich unter den Augen des Hoteliers den Sauvignon Blanc probiere. Der Chasselas zur Kürbissuppe? Ich nicke anerkennend. Gebe das Spiel aber schließlich auf und gestehe dem Wirt meine Ahnungslosigkeit.

Dominique Egli reagiert entspannt. Erklärt Noten und Aromen. Spricht mit leuchtenden Augen über das Klima dieses für Schweizer Verhältnisse flachen Landstrichs inmitten dreier Gewässer: dem Murtensee, dem Lac de Neuchâtel und dem Bieler See. Und empfiehlt einen Spaziergang über den Mont Vully, der hinter dem Hotel beginnt und von dem alle sechs Weine stammen, die er eben ausgeschenkt hat.

Das Dorf Sugiez gehört zum Kanton Freiburg. Nicht zu verwechseln mit Freiburg im Breisgau. Das liegt nur knapp 200 Kilometer weit weg – ist aber völlig anders. Foto: Hotel de L’Ours

24 Familien teilen sich den Weinberg. Ist das nicht magisch, denke ich, der spazierende Dilettant: Da wächst eine Frucht im milden Seewind, darin gefangen die Sonnenstrahlen eines Jahres. Menschen fahren täglich hinauf, um diese Frucht zu pflegen, sie zu umsorgen wie das eigene Kind, ehe sie im ausklingenden Sommer ein Getränk aus ihr machen, dieses reifen lassen, bis es von einem euphorischen Hotelier ins Glas gegossen wird. Doch, das ist magisch, denke ich. Und dass zur Magie auch immer eine Spur Unwissen gehört.

