Es ist Mittag, die Sonne brennt vom Himmel, das Hinterland liegt da wie ausgestorben. Im Innenhof der alten Festung, vor der weiß gekalkten Kapelle, sitzt Lee Van Cleef, er hat den Hut weit ins Gesicht gezogen und wartet, die Hand am Revolver. Durch das Tor reitet Clint Eastwood herein, Poncho, Lederhut, sein Blick wandert hinauf zu den Schießschartenfenstern des alten Wohntraktes. Wird einer die Waffe ziehen? Nein, viel zu friedlich hier, die beiden gehen lieber eine Runde im Pool hinter dem Haus schwimmen und gönnen sich danach traditionelle Speisen im alten Gewölbe.

Im »Borgo San Marco« sieht es aus wie im Western, und als Urlauber kann es einem ohne Weiteres passieren, dass der Ort in Gedanken zur Kulisse wird. Ist ja auch ein sehr besonderer Fleck mit sehr besonderer Stimmung, halb Bauernhof, halb Festung. Die höhlenhaften Räume sind in äußerst geschmackvolle Hotelzimmer verwandelt, das Essen ist fantastisch, Frühstück gibt es unter Olivenbäumen (da dann eher Visconti-Szenerie als Sergio Leone).

Und praktisch jeder zweite Ort in der Nähe ist ebenfalls perfekte Kulisse: das berühmte Alberobello mit seinen Hobbit-Hütten, Ostuni, dessen Weißhäusergedränge an Mykonos erinnert, die wuseligen Gassen von Bari oder das trutzige Castel del Monte (Vorbild für die Burg in Der Name der Rose). Die Vielfalt hier kann einen fast umhauen – aber wer einfach nur die Welt oder ausnahmsweise sogar sich selbst gründlich vergessen will, kann das auch beim Spazieren in den Wäldern rund ums Haus tun, stundenlang. Besser als jeder Film.

Borgo San Marco

Contrada Sant’Angelo 33

72015 Fasano

Tel. 0039/080/439 57 57

Doppelzimmer ab 94 Euro

borgosanmarco.it