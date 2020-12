Glanzvolles Versteck

Wegen des Coronavirus sind Reisen derzeit schwierig bis unmöglich. Wir setzen die Rubrik »Hotel Europa« trotzdem fort – damit Sie wissen, wohin Sie fahren möchten, wenn die kritischen Zeiten vorbei sind. Und das werden sie irgendwann sein.

Mein Jahr 2020 begann mit Husten. Davon wurde ich wach an Neujahr, nicht vom Champagnerpochen in den Schläfen. Vielleicht hätte ich was ahnen müssen. Es war ziemlich schlimmer Husten. Meine Frau hatte ihn zuerst. Endlich waren wir mal wieder ein paar Tage zu zweit, die Kinder mit Oma und Opa zu Hause, nur wir und Paris und die Freunde, bei denen zu Hause wir Silvester feierten. Und dann: schnief, fröstel, keuch.

Dazu kam, dass gestreikt wurde. Die Métro stand still. Wir nahmen die Leihfahrräder durch die neblige Kälte, runter zum Musée d’Orsay oder hoch in den Parc des Buttes-Chaumont. Der Fahrtwind machte meine Frau nicht gesünder. Aber: Da war ja, sobald es dunkel wurde, das Krankenbett in unserer Kammer unter dem Dach, wenig Platz, viel Plüsch, mit Blick über die Dächer. Mittendrin im 10. Arrondissement, im Belleville-Trubel, und doch weit weg von allem, das Ratatouille-Gefühl inklusive: Man ist nur eine kleine Ratte in dieser großen Stadt, aber selbst für eine kleine Ratte in einer knarzenden Dachkammer fällt in Paris ein Stück Glanz ab.

»La Planque« heißt übersetzt: Versteck. Und dieses kleine, durchdesignte, aber trotzdem schön durcheinandergeratene Hotel ist genau das. Hier vergruben wir uns mit einer heilsamen Flasche Rotwein und zumindest für die Seele gesunden Backwaren. Hier hatten wir das Gefühl, nichts zu verpassen, während uns alles egal war.

Hätten wir gewusst, was das für ein Hustenjahr wird, wir wären geblieben, bis alle gesund sind.

La Planque Hotel

3 rue Arthur Groussier,

75010 Paris, Frankreich,

Tel. 0033/1/88 32 73 15,

DZ ab 126 Euro inkl. Frühstück.