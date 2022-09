Gutbetuchte Tage

Hätte ich eine vermögende Großtante, wäre ein Besuch bei ihr wie in der »Villa Gloria« in Ober­bozen, so zumindest stelle ich mir das vor. Von Bozen nimmt man die Gondel hinauf in den Ort, wo die Gutbetuchten früher den Sommer verbrachten. Von der Bergstation sind es dann bloß ein paar Minuten zu Fuß, vorbei an einer Weide, auf der Alpakas grasen, bis zur weißen Villa mit hölzernen Erkern. Hinter Hecken und Bäumen liegt ein üppiger Garten. Das Gästezimmer ist großzügig und sonnengeflutet.

Nach der Nachtruhe, versunken im Boxspringbett, stehen morgens ein Frühstückskorb mit warmen Brötchen sowie frisch gepresster Orangensaft vor der Tür, falls ich in der kleinen Esszeile im Zimmer in den Tag starten möchte. Begebe ich mich in den Salon im Erdgeschoss oder an einen der Tische im Garten, so schüttelt eine der zwei Mitarbeiterinnen des Hauses Platzdeckchen auf, brüht Kaffee und brät Eier. Ein herzhaftes Paket für die nötige Kraft am Berg. Denn direkt hinter der Villa beginnt der Wanderpfad zu den berühmten Erdpyramiden, einem Ensemble aus riesigen Lehm-Kegeln.

Nachmittags, mit schweren Wanderwaden, lasse ich mich auf einer der schaukelnden Liegen nieder, mit einem selbst gemixten Gin Tonic aus dem Bar-Kühlschrank. Vom Erker im Zimmer aus sehe ich später die Berge glühen. Gäbe es jene Großtante, würde sie nun neben mir stehen, kurz versonnen lächeln – und dann weitereilen. Sie hätte den Ausblick ja jeden Tag.

Villa Gloria

Schwimmbadweg 9

39054 Oberbozen, Südtirol

Tel. 0039/0471/ 34 54 23

Studio inkl. Frühstück ab 69 Euro pro Person und Nacht