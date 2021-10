Offenes Haus mit offenem Blick

Wenn es so etwas wie eine Luxus-Familienpension gibt, dann hier: Francesco Seresinas Eltern wohnen unterm Dach, die Hunde Gina und Rocco liegen irgendwo im Flur, Seresinas Frau arbeitet im Service, er überall. Die Möbel auf den Zimmern stammen teilweise aus Familienbesitz, die Dekoration hat die Mutter ausgesucht. Luxus wegen der Sicht auf den See, der Ruhe, des Pools, des ungemein aufmerksamen Services, des 200 Jahre alten Parkettbodens, des Weinkellers mit 400 überwiegend italienischen Etiketten, der Ravioli mit Seehecht oder Trüffeltagliatelle, die Restaurantgäste bis aus Brescia anziehen.

Dabei hat Francesco Seresina seinen Koch aus Apulien gewarnt, er dürfe hier keinen Stern erkochen, auf Aufhebens verzichtet er lieber. Einige Rezepte sollen von der Urgroßmutter stammen, die für Gabriele D’Annunzio kochte, den Dichter und Mussolini-Förderer.

Seresinas Eltern pflegten schon immer ein offenes Haus. Der Vater führte einen Rennstall, Formel 3 und Tourenwagen, da räumte Francesco öfter sein Kinderzimmer für einen Fahrer. Vor 17 Jahren zogen die Eltern an den Gardasee, mieteten oberhalb von Gargnano eine Feltrinelli-Villa, renovierten sie und benannten sie um in »Sostaga«, so hieß das 500 Meter hohe Plateau über dem See, kein Mensch weiß, warum. Irgendwann rief der Vater den Sohn aus Mailand zur Hilfe, der übernahm unter der Bedingung: eine Firma, ein Chef. Aber natürlich streiten sie sich hin und wieder. Der Sohn wohnt jedenfalls lieber nicht in der Pension, sondern einen Kilometer weiter.

Villa Sostaga

Via Sostaga 19

25084 Navazzo di Gargnano, Italien

Tel. 0039/0365/79 12 18, DZ ab 250 Euro.