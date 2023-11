Miso vor Alpenkulisse

Das Schöne an Hotels mit Halbpension: Fürs Abendessen ist gesorgt. Einen Nachteil hat die Rundumverpflegung allerdings: Wenn man nachmittags vom Wandern oder Skifahren kommt und gern noch am Pool oder in der Sauna entspannen möchte, am Ende aber kein bisschen entspannt ist, weil man rechtzeitig um halb sieben mit der ganzen Familie beim Essen sein muss.

Das »Weiden« hat da eine gute Lösung gefunden: Fast alle der 34 Zimmer und Apartments haben voll und modern ausgestattete Küchenzeilen und sehr gemütliche Essecken. Man kann also wahlweise selber kochen, was gerade mit kleinen Kindern praktisch ist, oder man geht unten im Hotel essen.

Als eine ihrer beiden Töchter krank wurde, ließ sich Gastgeberin Nadja Niederl zur TCM-Ernährungsberaterin ausbilden. Eine Ernährung, die auf gesunder Kost, Kräutern und altem chinesischem Heilwissen beruht. Seitdem gibt es neben Speck, Wild und Forelle auch Miso-Suppe oder Quinoa und zum Frühstück auch mal warmes Porridge. Ihr Mann Georg hat das Haus von seinen Eltern übernommen und erst vor ein paar Jahren renoviert. Früher war das »Weiden« eins dieser typischen Berghotels, heute könnte es mit dem hellen Holz und den erdigen Farben auch ein cooles Hotel in Kopenhagen sein. Ein weiterer Grund, auf dem Zimmer zu bleiben: Die Daybeds in den Fensternischen, mit Panoramablick in die Berge. Und noch was: Man kann sich das Essen auch bringen lassen, dann geht alles: entspannen und gut Essen. Stilecht aus dem Weidenkorb übrigens.

Apart & Suiten Hotel Weiden

Schwaigerweg 135

8971 Schladming, Österreich

Tel. 0043/3687/6 14 55

DZ ab 128 Euro/Nacht inkl. Frühstück.