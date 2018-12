Es wurde schon viel darüber spekuliert, warum Uhren immer auf 10.10 Uhr stehen, wenn sie zu Werbezwecken fotografiert werden. Manche sagen, aus dieser Zeigerstellung ergebe sich ein Victory-Zeichen, das die Käufer unbewusst in Hochstimmung versetze. Oder ein lachendes Gesicht mit den Augen auf zehn und zwei. Das sind aber vermutlich dieselben Menschen, die in jeder Colaflasche eine weibliche Figur sehen. Die These der »freundlichen Uhrzeiger« jedenfalls wurde mal mit Psychologiestudenten getestet, und die ließen sich durch traurig herabhängende Zeiger nicht in ihrer Kauflaune beeinflussen. Es wäre daher plausibler, dass durch diese Position nur der Markenname optimal unterstrichen werden soll. Möglicherweise aber ist 10.10 Uhr auch die beste Uhrzeit. Morgens nicht gähnfrüh, aber auch noch nicht Mittag, der ganze Tag liegt noch vor einem. Abends kann man um 10.10 Uhr noch alles machen, muss aber gar nix mehr. Um zehn nach zehn herrscht eine gewisse Lebensruhe. Das macht tatsächlich gute Laune.