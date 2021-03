Asiatisch inspirierter Frühlingsbrauch

Ob es in Vietnam eine Osterkräutersuppe gibt? Ich weiß es nicht. Einmal besuchte ich den Weihnachtsgottesdienst in einer christlichen Kirche mitten in Vietnam – sie war groß und gesteckt voll mit Gläubigen, die Dekoration genauso bunt leuchtend wie in den buddhistischen Tempeln der Nachbarschaft. Denn tatsächlich gibt es einige Millionen vietnamesische Katholiken.

Sowohl Kräuter als auch Suppen sind extrem wichtig für die vietnamesische Küche – es kann also sehr gut sein, dass eine vietnamesische Osterkräutersuppe tatsächlich irgendwo existiert. Mir gefällt der europäische Brauch, die allerersten essbaren grünen Triebe des Jahres zu sammeln oder auf dem Markt zu kaufen, um daraus eine rituelle Suppe zu kochen (im Mekong-Delta ist der Frühling allerdings wohl eher kein Auslöser, um meine Ostersuppe zu kochen). Und ich mag auch die traditionelle bayrische Variante der »Kräutelsuppe« mit diesen selbst gesammelten Frühlingskräutern und Kartoffeln, manchmal Sahne oder Mehlschwitze. Doch meine wahre Liebe gehört den klaren Suppen.

Und unter den klaren Suppen gehören vietnamesische Nudelsuppen oft zu den besten. Ein Rezept, das ich damals in Vietnam aufgeschrieben hatte, eignet sich besonders gut für eine einfache Kräuter-Variante. Die Brühe ist kraftvoll und vegetarisch, die Suppe auch, wenn man die Fischsauce durch Sojasauce ersetzt. Ich fotografierte das Rezept vor knapp drei Wochen – da lag zwar gerade kein Schnee, aber es sah wirklich noch sehr winterlich aus im Garten und auf dem nahegelegenen Friedhof. Trotzdem fand ich dort sehr schnell zwei Hände voll Löwenzahn, Walderdbeerblätter, wilde Kresse, jede Menge Vogelmiere und die allerersten Blättchen Giersch und Bärlauch. Gänseblümchenblätter waren sicher auch schon da, aber ohne die Blüten konnte ich sie nicht sicher identifizieren. Falls ich am Gründonnerstag die Suppe wieder koche, kommen auf jeden Fall noch ein paar Gänseblümchen dazu, heute habe ich schon jede Menge gesehen.

Vietnamesische Osterkräutersuppe

Zubereitungszeit 30 Back/Gesamtzeit 60 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Wildkräuter-Rezepte

Suppen-Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen 2 Zwiebeln Zwiebel

50 g frische Ingwerwurzel Ingwer

250 g Rettich

125 g Weißkohl

1/2 Knolle Knoblauch Knoblauch

2 Stängel Zitronengras Zitronengras

1 TL schwarze Pfefferkörner Pfeffer

2 Anissterne Anis

1 Kapsel (geräucherter) Kardamom Kardamom

8 getrocknete Spitzmorcheln oder andere getrocknete Pilze Pilz, Morchel Einlage:

200 g runde Reisnudeln (Bun-Nudeln) Reisnudel

250 g Pak Choi oder Wasserspinat Pak Choi, Spinat

4 Frühlingszwiebeln Frühlingszwiebel

2 EL Öl

hartgekochte Oster-Eier Ei

Garnitur:

Wildkräuter, z.B. Gänseblümchenblätter, junge Erdbeerblätter, Giersch, Vogelmiere, Bärlauch, Löwenzahn (oder gemischte Frühlings-Kräuter vom Markt) Bärlauch, Löwenzahn, Kraut

1-2 Limetten Limette

vietnamesische Fischsauce mit frischen Chiliringen Fischsauce, Chili

Zwiebeln ungeschält halbieren und in einem großen Topf mit der Schnittfläche nach unten 10 Min. rösten bis die Zwiebelunterseite schwarz ist. Ingwerwurzel mit einem Fleischklopfer leicht quetschen, in den Topf geben. (In Vietnam wird beides ungeschält über der Flamme verkohlt, dann die Suppe gegeben.)

Rettich, Weißkohl und Lauch waschen und grob zerkleinern. Knoblauchknolle ungeschält quer halbieren. Zitronengras mit einem schweren Messerrücken klopfen, der Länge nach halbieren. Alle Zutaten in den Topf geben und mit 2 l Wasser aufgießen. Gemüsebrühe zum Kochen bringen, mit einer Suppenkelle den Schaum abschöpfen. Pfefferkörner im Mörser grob zerstoßen und mit Anissternen, Kardamom und Pilzen in die Suppe geben. Ca. 1 Stunde kochen, bis das Gemüse weich und damit auch ausgekocht ist. Vorsichtig durch ein Tuch in einen zweiten Topf gießen und zurück auf den Herd stellen (es bleibt etwas mehr als 1 Liter übrig).

Pak Choi und Frühlingszwiebeln waschen und putzen: Pak-Choi schräg in 2 cm lange Stücke schneiden. Welke Lauchzwiebelblätter und die Wurzeln entfernen, Lauchzwiebeln in feine Ringe schneiden. Pak Choi in einem großen Wok zusammen mit den Lauchzwiebeln und 2 EL Öl 2 Min. braten, dabei ständig rühren.

Reisnudeln nach Packungsanweisung kochen und abgießen (Sie können die Nudeln auch vorkochen und bei Bedarf nur noch einmal kurz in heißes Wasser halten). Nudeln in große, am besten vorgewärmte Suppenschalen geben, Pak Choi auf den Nudeln verteilen, mit heißer Brühe begießen und mit Kräutern, Limettenstückchen, Fischsauce und Eiern servieren.