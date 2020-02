Was unterscheidet Sie von gewöhnlichen Menschen?

Geboren: 14. März 1983 in Cholet

Beruf: Künstler, Grafiker, Illustrator

Ausbildung: Grafikdesignstudium in Quimper, Studium am Central Saint Martins College für Kunst und Design sowie am Royal College of Art

Status: Schön einfach



Auf die Frage, warum er zeichne, hat Jean Jullien mal geantwortet: »Irgendwie mache ich visuell weitaus weniger Fehler, als wenn ich versuche, etwas mit Worten auszudrücken« – eigentlich klar, dass er früher oder später bei Sagen Sie jetzt nichts landen würde. Jullien, der immer noch aussieht wie ein Junge, obwohl er inzwischen selbst zwei Kinder hat, ist vieles auf einmal: Künstler, Illustrator, Fotograf, Designer, aber vor allem Zeichner, und wie fast alle Menschen in diesem Heft studierte er am Central Saint Martins ­College in London. Sein Stil ist kindlich, eher hell als melancholisch, seine Helden sind Sempé, Yann Le Bec, Tomi Ungerer. In­zwischen ist er so erfolgreich, dass seine Bilder überall zu sehen sind. Handtücher, Skateboards, Porzellan, Pullover – vor seiner Fantasie ist kaum ein Gegenstand sicher, spontane Kommentare zum Zeitgeschehen postet er auf Instagram, wo ihm mehr als eine Million Menschen folgen, zum Beispiel – wenige Stunden nach den islamistischen Attentaten in Paris 2015 – die Tuschzeichnung Peace for Paris: ein Amalgam aus dem Eiffelturm und dem Peace-Zeichen. Am 20. Februar eröffnet in der Galerie Slika in Lyon seine neue Ausstellung Les Sources, die er zusammen mit seinem Bruder Nicolas konzipiert hat.