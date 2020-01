Schnelle Aubergine (für Geduldige)

»Tanya arbeitet ­bei uns im ›Werneckhof‹ in der Pâtisserie, sie macht also Desserts. Einmal in der Woche ist die Pâtisserie auch für das Personalessen verantwortlich. Ihr leckerstes ­Gericht darf ich mit Tanyas Erlaubnis hier präsentieren.«

Aubergine aus dem Ofen



Für 4 Personen

4 Auberginen

½ Bund Petersilie

1 Bund Schnittlauch,

1 Zwiebel (grob gewürfelt)

1 Knoblauchzehe (geschält)

1 Chili- oder Peperonischote (klein geschnitten)

Saft und Zeste von 1 Bio-Zitrone

½ TL Fenchelsamen

½ TL Kreuzkümmel

1 TL Baharat oder Ras el-Hanout (orientalische Gewürz-mischungen)

1 Messerspitze Cayennepfeffer

1 TL brauner Zucker

100 ml Olivenöl

Salz



Zubereitungszeit: 1 Stunde plus 12 Stunden Marinierzeit

Die Auberginen waschen, vom Strunk befreien und halbieren. Die Schnittflächen kreuz­förmig einschneiden, damit die Marinade besser einzieht. Für die Marinade die übrigen Zutaten im Mixer zu einer Art Paste pürieren. Die Auberginen damit einreiben und ca. 12 Stunden im Kühlschrank marinieren. Danach die Auberginenhälften in eine Auflaufform oder auf ein Backblech legen und bei 180 Grad 30 bis 40 Minuten backen.

