Zubereitungszeit 20 Back/Gesamtzeit 20 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Asiatische Rezepte

»Dieses von der koreanischen Küche angeregte Rezept ist in Japan sehr populär und gewinnt auch in München an Beliebtheit. Deswegen veröffentlicht es ein in München lebender Halbjapaner wie ich. Daikon-Rettich kommt aus Korea, Japan und China. Der Salat schmeckt auch sehr gut, wenn die Marinade am nächsten Tag tief in den Rettich eingezogen ist.«

Daikon-Gochujang-Salat

Zutaten: Für 4 Personen für zwei Personen

1 Rettich Rettich

1 Lauchzwiebel Lauchzwiebel

1 EL Gochujang (koreanisches Paprika-Chili-Miso) Gochujang

2 EL Röstzwiebeln Röstzwiebeln

1 TL geröstete Sesamsamen Sesam

50 ml Reisessig Essig

50 ml Sojasauce Sojasauce

1 TL Zucker Zucker

1 EL Sesamöl Sesamöl

Saft von 1 Limette Limette

Rettich schälen, waschen und in 1 cm dicke Stifte schneiden. Lauchzwiebel waschen, in feine Ringe schneiden. Gochujang, Essig, Sojasauce, Zucker, Sesamöl, 100 ml Wasser und Limettensaft auf-kochen, auf zwei Drittel reduzieren. Rettichstifte und Lauchzwiebelringe mit der Marinade mischen, mindestens 10 Minuten ziehen lassen. Röstzwiebeln und Sesam kurz vorm Servieren dazugeben.