Ein Teller Geborgenheit 

»Heimat ist da, wo man Heimat kocht. Valentin, einer unserer­ Köche, kommt aus Stuttgart. Wenn er die Linsen bei uns ­­­im ­Restaurant zubereitet, fühlt er sich zu Hause. Wir servieren ­Linsen zum Lammrücken, Valentins Rezept eignet sich ­auch ­zu Saitenwürstle und Spätzle.«

Linseneintopf



Zubereitungszeit 1 Back/Gesamtzeit 1 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Suppen-Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen 500 g Alblinsen/Berglinsen Linsen, Berglinsen

2-3 Schalotten Schalotte

100 g geräucherter Speck Speck

50 g Butter

Salz, weißer Pfeffer aus der Mühle Pfeffer, Salz

2 Knoblauchzehen ­(angedrückt) Knoblauch

2 Zweige Rosmarin 2 Zweige Thymian

75 ml Rotweinessig (dunkel) Essig, Rotweinessig

75 ml Noilly Prat

1 l Geflügelfond

50 g kalte Butter Butter

1 Bund Petersilie (oder Schnittlauch) Petersilie, Schnittlauch

Linsen waschen: mit wenig Wasser verrühren, dann mit Wasser auffüllen und mit einem Sieb abgießen. Schalotten schälen. Schalotten und Speck in feine Würfel schneiden, dann in einem Topf mit aufschäumender Butter anschwitzen. Linsen dazugeben und mit anschwitzen. Gleich mit etwas Salz und Pfeffer würzen. Knoblauch, Rosmarin und Thymian in einem Kräutersäckchen dazugeben (dann muss man später nicht die einzelnen Kräuterzweige aus dem Topf fischen). Mit Essig und Noilly Prat ablöschen und reduzieren. Mit der Hälfte des Geflügelfonds aufgießen und auf kleiner Flamme köcheln lassen.

Während des Kochens unter Rühren immer wieder Geflügelfond nachgießen, bis die Linsen weich sind (ca. 30 Minuten, je nach Linsensorte). Eintopf mit Salz, Pfeffer und ggf. nochmals mit Essig abschmecken. Kräutersäckchen herausnehmen. Zum Schluss 50 g gewürfelte eiskalte Butter zur sämigen Bindung einrühren. Mit fein geschnittener Petersilie abrunden.