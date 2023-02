So wohlig wie eine Wärmflasche

»Dass mich diese Suppe an Chorizo oder an Gulasch erinnert, liegt an einem speziellen Paprikapulver aus Spanien: Pimentón de la Vera. Mit ihrer leichten Schärfe wirkt sie in dieser dunklen Jahreszeit wohlig wie eine Wärmflasche.«

Spitzkohlsuppe mit geräucherter Paprika

Zubereitungszeit 60 Back/Gesamtzeit 60 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Suppen-Rezepte

Fisch-Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen Für die Einlage

2 rote Spitzpaprikaschoten Paprika

3 EL Olivenöl Olivenöl, Öl

50 g Mandeln (blanchiert) Mandel

50 g Kichererbsen (aus der Dose) Kichererbsen

1 Handvoll Petersilie (abgezupft) Petersilie

1/2 Bio-Zitrone (abgeriebene Schale) Zitrone

1 Prise Zucker

Salz

schwarzer Pfeffer Pfeffer

(Alternative: 12 Garnelen) Für die Suppe

500 g Spitzkohl Spitzkohl, Kohl

200 g Gemüsezwiebeln Zwiebel

2 Knoblauchzehen Knoblauch

5 EL Olivenöl Olivenöl

5 TL geräuchertes Paprikapulver (süß) Paprikapulver

1 TL Salz Salz

1 Liter Gemüsebrühe Gemüsebrühe, Brühe

1/2 Chilischote (evtl. entkernen) Chili

150 g Crème fraîche

Für die Einlage den Backofen auf 200 Grad vorheizen. Spitzpaprika einölen (1 EL), auf einem Blech 30 Minuten rösten, bis sie etwas schwarz werden. Herausnehmen und in eine Pfanne mit Deckel legen. Oder die Schoten in eine Plastiktüte geben und zuknoten, etwa 10 Minuten »ausschwitzen« lassen. Sind sie ausgekühlt, mit den Fingern die Haut entfernen.

Dann die Schoten halbieren, die Kerne herauskratzen und das Paprikafleisch in Streifen schneiden. Während die Paprika im Ofen ist, für die Suppe vom Spitzkohl äußere Blätter und Strunk entfernen, Kohl halbieren und in Streifen schneiden. Zwiebeln und Knoblauch schälen und klein schneiden. In einem größeren Topf Kohl und Zwiebeln im Öl anschwitzen, dann Knoblauch, Paprikapulver und 1 Teelöffel Salz dazugeben. Weitere 5 Minuten schmoren lassen und umrühren, der Kohl fällt dabei zusammen. Brühe und Chilischote hinzufügen und alles zugedeckt­ 15 Minuten köcheln lassen.

Inzwischen weiter für die Einlage 2 EL Olivenöl in einer kleinen Pfanne erhitzen, Mandeln und Kichererbsen (gewaschen und abgetrocknet) darin bei mittlerer Hitze 3 bis 5 Minuten braten, bis sie leicht gebräunt sind. Dabei immer wieder umrühren. Peter­silie fein hacken, zusammen mit den Spitzpaprikastreifen hinzufügen und mit 1 Prise Zucker, Salz, 2 Drehungen der Pfeffermühle und dem Abrieb der halben Zitrone würzen. Jetzt die Suppe mit dem Pürierstab fein ­mixen und durch ein Sieb passieren. Crème fraîche dazu­geben, mit dem Pürierstab einarbeiten und die Suppe abschmecken.

Die Mandel-Paprika-Mischung in die Mitte von tiefen Tellern oder Bowls geben und die Suppe angießen. Als Alternative zu dieser Einlage: Garnelen auf beiden Seiten kurz und scharf anbraten, sie garen in der heißen Suppe nach.