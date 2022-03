Waldorfsalat mal anders

Zubereitungszeit 20 Ruhe/Backzeit 230 Schwierigkeit Rezept-Typ:

»Der klassische Waldorfsalat. Aber ich habe ihn in seine Einzelteile zerlegt, so entstand diese vegetarische Vorspeise. Der Salzteigsellerie lässt sich wunderbar schon am Vortagvorbereiten, die Fertigstellung kostet dann nur wenig Zeit.«

Carpaccio vom Salzteigsellerie mit Apfel-Walnuss-Vinaigrettecio

Für 4 Personen

Zutaten: Für 4 Personen Salzteigsellerie

250 g griffiges Mehl, plus Mehl

50 g Mehl zum Ausrollen Mehl

150 g grobkörniges Meersalz Salz

1 Knolle Sellerie (ca. 450g) Sellerie

Apfel-Walnuss-Vinaigrette

1 kleiner Apfel (in 3 mm große Würfel geschnitten) Apfel

80 g gehackte Walnüsse Walnuss

125 ml Waldnussöl Nussöl

50 ml Weißweinessig Essig

50 ml Apfelsaft

Salz

Pfeffer

1 Prise Zucker

4 Blätter vom Stangensellerie Stangensellerie Walnussmayonnaise

1 Eigelb

1 EL Senf

200 ml Walnussöl Nussöl

Salz

Pfeffer

1 Spritzer Zitronensaft

Garnitur

10 Blätter von Stangensellerie

einige Scheiben von eingelegten schwarzen Nüssen (im Delikatessengeschäft erhältlich) schwarze Nüsse

Für den Salzteigsellerie Mehl, Meersalz und 150 ml Wasser in der Küchenmaschine mit dem Knet­haken zu einem glatten Teig verarbeiten. Zugedeckt 3 Stunden ruhen lassen. Ofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Salzteig auf einer bemehlten Arbeitsfläche 5 mm dick ausrollen. Die Sellerieknolle gut waschen, abtrocknen und in den ausgerollten Teig einschlagen, auf ein Backblech geben und 50 Minuten backen. Sellerie herausnehmen, dabei den Salzteig aufbrechen und die Knolle abkühlen lassen. Die äußere Schicht (ca. 2 mm) wegschneiden. Dann auf einer Schneide­maschine in dünne Scheiben schneiden und auf 4 Teller verteilen.

Für die Vinaigrette in einer Schüssel Öl, Essig und Apfelsaft verrühren. Mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker abschmecken. Apfelwürfelchen und gehackte Walnüsse dazugeben, 4 Blätter vom Stangen­sellerie fein schneiden und ebenfalls dazugeben.

Für die Walnussmayonnaise Eidotter und Senf in einen schmalen Becher geben, mit dem Pürierstab mixen, dabei das Öl in einem dünnen Strahl einfließen lassen, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken.

Vinaigrette über die Selleriescheiben verteilen. Mayonnaise in eine kleine Spritzflasche füllen und ebenfalls auf dem Sellerie verteilen. Mit Sellerieblättchen und den Nussscheiben garnieren.