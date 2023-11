»Wie viele andere auch verwende ich des Öfteren KI wie zum Beispiel ChatGPT. Ich schreibe meine Anfragen höflich und mit dem Wort ›bitte‹. Ist es nötig, höflich zu einer KI zu sein, oder ist es total irrelevant, da sie ja keine Gefühle oder auch Anstand erwartet?« Roman B., Schongau

Eine sehr gute Frage. Die Antwort ist: Nein. Nein, bitte seien Sie nicht höflich zu künstlicher Intelligenz. Verschwenden Sie diese schöne zivi­lisatorische Errungenschaft nicht an etwas, das uns alle noch sehr unglücklich machen wird. Und schon macht. Siri, Alexa, digitale Assistenten und neuerdings ChatGPT sind komplett unberührbar von so etwas wie Umgangsformen, sie reagieren auf Kurz­befehle. Genau wie die Roboterstimmen, die einen in telefonischen Warteschleifen dazu nötigen, laut Worte wie »Ja«, »Nein« und »Service« zu sagen. Und falls man da ein einziges freundliches Wort hinzu-improvisiert, kollabiert das System, und man kann wieder von vorne anfangen mit dem Elend, das sich Servicehotline nennt. Daran sieht man doch, dass Höflichkeit in diesen Zusammenhängen nicht vor­gesehen ist.

Obwohl ich jeden »witzigen« Versuch hasse, ChatGPT zu irgendwelchen Themen zu »interviewen«, habe ich eine Ausnahme gemacht und Ihre Frage direkt an Ihren Gegen­stand weitergereicht. Ich erspare Ihnen das Ergebnis im Wortlaut, Sie können sich vorstellen, wie spießig, langweilig und strebermäßig die Antwort formuliert war, die stark verkürzt lautete: Es liegt allein an Ihnen, also am Kunden. Gähn. Aber sehen Sie: Dem Ding als solchem ist es egal.

Wenn Sie sehr pessimistisch sind und daran glauben, dass die Weltherrschaft eines Tages von künstlicher Intelligenz übernommen wird, die jeden bis dahin geführten Chat daraufhin prüfen lässt, ob der Mensch den Maschinen auch genug Respekt zollte, und gegebenenfalls hart straft, dann, und nur dann, würde ich Ihnen zu Ihrer eigenen zukünftigen Sicherheit raten, sich mit ChatGPT gut zu stellen. Ansonsten wäre mein Tipp, die Energie, die Sie darauf ­verwenden würden, beim Chatten mit ­einem textbasierten Dialogsystem »bitte« und »danke« zu tippen, für Sinnvolleres, Schöneres zu sparen.