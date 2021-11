Vater, unser Geld!

»Ich habe mir von meinem Vater Geld geliehen, einen kleinen fünfstelligen Betrag, und möchte es ihm nun zurückzahlen. Er will die Summe aber nicht für sich selbst, sondern wünscht sich, dass ich sie an ein evangelikales Hilfswerk spende. Ich hadere mit evangelikalen Organisationen und möchte sie finanziell nicht unterstützen. Darf ich das Geld meinem Vater direkt zurückzahlen mit der Bitte, er solle selbst spenden?« Clemens H., Leipzig

Wie gut, dass Ihr Vater offenbar nicht den Artikel in der New York Times gelesen hat, der folgendermaßen übertitelt war: Thinking About Giving Money to Adult Children? Think Again (Denken Sie darüber nach, Ihren erwachsenen Kindern Geld zu geben? Überlegen Sie noch mal). Der Text handelte davon, wie schlimm es für Eltern ausgehen kann, wenn sie ihrem geschäftsfähigen Nachwuchs Geld zukommen lassen, ob geliehen oder geschenkt. Es scheint gar nicht so selten zu sein, dass das tödlich endet. Da erschießt dann schon mal ein Sohn seinen Vater aus lauter Wut darüber, dass der ihm seinen ganzen Reichtum nicht einfach so schenkt, sondern zum Beispiel die monatlichen Zuwendungen kürzt. Insofern, muss man sagen, hat Ihr Vater mit Ihnen grundsätzlich schon mal Riesenglück. Das Geld, das Sie sich von ihm geliehen haben, möchten Sie tatsächlich auch zurückzahlen. Das ist schön.

Nun zu Ihrer eigentlichen Frage. Die Antwort lautet: Ja. Ja, Sie dürfen das Geld Ihrem Vater direkt zurückzahlen. Die Bitte, er solle selbst spenden, können Sie eigentlich weglassen, denn das ist ja dann klar. Falls er wütend wird, was wir nicht hoffen wollen, schieben Sie’s einfach auf mich. Ich übernehme die volle Verantwortung. Aber diesen kleinen Umweg kann Ihr Vater schon nehmen, das ist ja keine Riesen­sache, eigenständig einen Spendenbetrag zu überweisen, und wenn er diese evangelikale Sache, was auch immer das genau ist, unterstützen möchte, dann soll er es doch tun. Betonung auf: er. Jetzt mal abgesehen davon, wie Sie inhaltlich zu dieser Organisation stehen, haben Sie sich das Geld ja nicht von denen geborgt, sondern von Ihrem Vater. Und beim Rückzahlen von Geldschulden gilt nach wie vor die gute alte Mafiaregel: Der direkte Weg ist immer der beste.