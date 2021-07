So schön, dass der Chiemsee warten muss

Manchmal macht mich schönes Wetter nervös, weil ich das Gefühl habe, dass ich sofort aufhören sollte zu arbeiten, zu dösen oder zu kochen und an einen See fahren sollte. Noch schwerer ist es für mich, wenn ich im Urlaub bin. Ich halte es kaum aus, auch nur kurze Zeit vom Wasser wegzubleiben.

Hier war es anders: Ich musste mich aufraffen, die Wohnung und den Garten zu verlassen. Ich wurde morgens von der Sonne geweckt und tappte schlaftrunken ins Wohnzimmer. Dort ist eine Fensterbank, wo man sitzen und lesen kann. Oder einfach nur schauen. Auf eine Wiese mit verwilderten Obstbäumen und Löwenzahn, dahinter die Bergkuppen, die morgens und abends leuchten. Aber auch auf der Fensterbank war ich längst nicht so lange, wie ich gewollt hätte. Denn da gab es ja auch noch den Garten mit der Hängematte, der Streuobstwiese, dem Trampolin und den beiden Hofkatzen Zita und Nelly. Den Balkon, auf dem man in einer Klangwolke aus Vogelgezwitscher sitzt und die selbst gemachte Marmelade oder den Kuchen essen kann, die bei der Ankunft schon in der Wohnung warten. Den Essbereich mit dem großen Tisch, der aus Bohlen einer alten Brücke gefertigt wurde. Das restliche Wohnzimmer, das so viele Fenster hat, dass die Sonne fast immer einen Weg in den Raum findet und alles in warmes Licht taucht.

Da mag der Chiemsee mit seinem Schilf, den sanft schwappenden Wellen und den Bergen im Hintergrund noch so schön sein. Ich habe ihn gerne etwas warten lassen.

Schmidhuber

Tabing 24 A

83339 Chieming

Tel. 08667/162 00,

eine Wohnung für 4 Personen ab 180 Euro/Nacht.