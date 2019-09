Zum Dahinschmelzen

In der Liebeskomödie Während du schliefst bekommt die schüchterne Lucy, gespielt von Sandra ­Bullock, eine Schneekugel geschenkt, in der Florenz zu sehen ist – weil sie von einer Reise dorthin träumt. Seit ich den Film sah, habe ich die Stadt als einen Ort abgespeichert, an den zu sehnen es sich lohnt. Freunde sagten mir aber, da sei es gar nicht so toll, völlig überlaufen, ich solle lieber nach Siena.

Jetzt, wo ich in Florenz war, weiß ich: Sie haben recht, es ist überlaufen. Und anstrengend. Vor allem, wenn irre 40 Grad herrschen und die Frühstücksbutter auf der Dachterrasse binnen Sekunden zerfließt. Aber solange sie auf der Dachterrasse des »Isola d’Arno« zerfließt, ist sogar das zauberhaft – also hat auch Lucy recht. Dieses kleine Bed and Breakfast in einer ruhigen Seitenstraße nahe des Flusses Arno ist eine Insel, die vor Hitze, Lärm und anderen Touristen schützt.

In Florenz kann man nicht nur sehr gut essen, sondern auch sehr gut trinken. Perfekt für einen Aperitivo ist die Bar »Il Santino« in der Via Spirito Santo. Zurück zum Quartier sind es dann noch circa 15 Minuten zu Fuß. Foto: Giacomo Morozzi

2015 eröffneten die Schwestern Beatrice und Benedetta Rossi das Hotel im dritten Stock eines Herrenhauses aus dem 17. Jahrhundert. In den sechs schlicht eingerichteten Zimmern konnten sie die Holzdecken und teils den florentinischen Terrakotta-Boden erhalten, hübsch ist auch der alte Marmor-Trinkwasserbrunnen. In einer Mini-Bibliothek stehen Bildbände über ­Florenz, die man mit aufs Zimmer nehmen darf. Das traf sich gut, denn jeden Tag um 14 Uhr ergab ich mich der Hitze, machte zum leisen Surren der hervorragenden Klimaanlage Siesta und schaute den Schwalben auf der heißen Seite des Fensters zu. Dahin werde ich mich immer wieder sehnen.

B & B Isola d’Arno

Borgo Santa Croce 4,

50122 Florenz, Italien,

Tel. 0039/366/5404753,

DZ ab 70 Euro die Nacht

isoladarno.it