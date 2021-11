Gestapeltes Glück

Dominique Crenn hat einen Käsetoast für eine der hipperen US-Burgerketten entworfen – verrückt oder? Frau Crenn ist nicht irgendjemand, sondern die erste Köchin der USA, deren Restaurant vor wenigen Jahren mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde, beste Köchin der Welt war sie auch schon einmal. Das Brot für den Toast kommt von der wohl derzeit berühmtesten aller Bäckereien, der Tartine Bakery in San Francisco und der Super-Spezial-Bio-Käse von Dominique Crenns eigener Farm in der Nähe von San Francisco. Allerdings konnte man den Luxus-Toast nur an einem einzigen Tag in einer einzigen Filiale der Kette kaufen und die war tatsächlich in Rufweite zum Atelier Crenn, dem Drei-Sterne-Restaurant. Eine geniale Werbeaktion also. Die geschmorten Zwiebeln in Crenns Käsetoast erinnerten mich an meine Begegnung mit ihr, damals servierte die sympathische Superköchin unter anderem eine sehr ähnliche Käse-Zwiebel-Kombination, nur eben nicht als Sandwich, sondern in einem hauchdünnen knusprigen Buchweizen-Törtchen. Die Köchin stammt aus der Bretagne, dort heißt Buchweizen Blé noir, schwarzer Weizen, weil das Korn mindestens genauso wichtig für die bretonische Küche ist wie Weizen für die Küche Nordamerikas.

Nach dem Rezept habe ich mich nicht erkundigt, das wäre bei einem Käsetoast auch wirklich albern, denn für ein lebensveränderndes Sandwich kommt es viel mehr auf erstklassige Zutaten an, als auf ein genaues Rezept. Bretonische Roscoff-Zwiebeln haben zum Beispiel gerade Saison, die Sorte ist schmelzend süß-aromatisch, wirklich fantastisch. Das Brot sollte ein gutes saftig-lockeres Sauerteigbrot sein, ob mit oder ohne Roggen finde ich nicht so entscheidend. Und der Käse muss vor allem gut schmecken und heiß sein. Mein Kühlschrank ist gerade voll mit einem guten Raclettekäse aus der Versuchsküche, der passt perfekt. Und einen kleinen Kochtrick hätte ich doch noch: Die Brotscheiben mit Mayonnaise bestreichen statt mit Butter, so werden sie auf eine besondere Art knusprig-saftig – C’est merveilleux!

Einfaches Grilled Cheese Sandwich mit rosa Zwiebeln

Für 2 Sandwiches:

Zutaten: Für 4 Personen 500 g erstklassige rosa Zwiebeln, zum Beispiel Roscoff-Zwiebeln, Höri Bülle vom Bodensee oder Tropea-Zwiebeln Zwiebel

3 EL Olivenöl

1/2 TL Fenchelsamen Salz, Pfeffer Salz

4 Scheiben Weißbrot

4 EL Mayonnaise (oder Butter) Mayonnaise

150 g Raclettekäse o.ä. Käse

1. Die Zwiebeln schälen und in 4 mm dicke Ringe schneiden. Mit Olivenöl und Fenchelsamen in einen kleinen Topf geben und bei schwacher bis mittlerer Hitze mit Deckel 20 Minuten lang dünsten, so dass manche Zwiebeln ein wenig Farbe nehmen – aber nicht zu viele, es sollen keine Röstzwiebeln werden. Zwischendurch umrühren. Die fertigen Zwiebeln vom Herd nehmen, mit Pfeffer würzen. Die Konsistenz soll weich sein, fast schon in Richtung Marmelade.

2. Weißbrote mit Butter (oder Mayo) bestreichen. 2 Brote in einer mittelheißen Grillpfanne mit der Butterseite nach unten legen. Käsescheiben auflegen, die Zwiebeln auf den Broten verteilen, mit der jeweils zweiten Brotscheibe zudecken. Langsam braten, einmal wenden, so dass der Käse genau in dem Moment geschmolzen ist, in dem beide Brotscheiben schön goldbraun gegrillt sind.

3. Sandwiches aus der Pfanne nehmen, halbieren oder dritteln und sofort servieren.