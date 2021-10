Miss Bavarian Pie

Mit den wenigen Äpfeln von meinem kleinen Apfelbaum bin ich eher sparsam und esse sie am liebsten roh. In guten Jahren gibt es neben einem täglichen Frühstücksapfel auch noch den einen oder anderen Crumble oder Apfelkuchen und Apfelmus aus den Falläpfeln. Dieses Jahr war die Ernte jedoch mickrig, ich meine mich zu erinnern, dass es während der Blütezeit für Bienen einfach zu kalt war. Weil aber die Verbindung der sehr aromatischen Äpfel – Jonagold heißt die Sorte – mit Raclettekäse so gut schmeckt, habe ich mir trotzdem drei Äpfel aus dem Herzen gerissen und ein paar süß-salzige Apfel-Käsetaschen damit gebacken. Die Zubereitung des Teigs mit kochendem Wasser klingt ein bisschen ungewöhnlich, doch ich kenne keinen anderen Teig für Pies, Teigtaschen oder kleine gefüllte Kuchen, der genauso mürbe wird und ohne Probleme immer hundertprozentig funktioniert.

Die Teigtaschen-Füllung können Sie sehr frei variieren, von gedünstetem Lauch mit Esskastanien und Ziegenkäse bis zu geraspeltem Kürbis, Meerrettich und Räucherforelle kann ich mir unzählige gute Kombinationen vorstellen. Hauptsache die Füllung ist schön saftig, gibt aber beim Backen nicht mehr viel Feuchtigkeit ab – rohe Tomatenstücke zum Beispiel sollten deshalb nur in kleine Mengen in so einer Füllung sein. Aber die Suche nach drei sehr guten Äpfeln für die Raclette-Füllung lohnt sich – und meinen perfekten Teig sollten Sie sich auf jeden Fall merken.

Süß-salzige Apfel-Käsetaschen

Für 12 Stück (4 Personen)

Zutaten: Für 4 Personen Teig

300 g Mehl

Salz

100 g Butterschmalz

100 ml Milch Füllung

500 g Äpfel (ca. 3 Stück) Apfel

3 Thymianzweige Thymian

50 g Walnusskerne Walnüsse

150 g Raclettekäse oder Blauschimmelkäse – oder was gerade so an Käse im Kühlschrank liegt Käse

1 EL Honig

Kümmelsamen, Fleur de Sel Kümmel

1. Mehl und eine kräftige Prise Salz in eine Schüssel geben. Butterschmalz, Milch und 100 ml Wasser aufkochen, über das Mehl gießen und mit einem Kochlöffel zu einem glatten Teig verrühren. Zudecken und im Kühlschrank etwa 1 Stunde abkühlen lassen.

2. Äpfel nach Belieben schälen oder auch nicht, das Fruchtfleisch klein würfeln also mit etwa 8 mm Kantenlänge. Thymianblättchen abstreifen, Walnusskerne sehr grob hacken oder zerbröseln. Den Käse ebenfalls würfeln, mit Äpfeln, Nüssen, Thymian und Honig mischen.

3. Backofen auf 200 Grad (Umluft 180 Grad) vorheizen. Den Teig auf einer mit Mehl bestäubten Arbeitsfläche 2 mm dick ausrollen (ca. 36 cm x 48 cm). 12 Quadrate mit je etwa 10-12 cm Kantenlänge ausschneiden. Jeweils 1 gehäuften Esslöffel Füllung in die Mitte der Teigstücke häufen. Die Teigränder mit Wasser bestreichen. Teigkreise zu dreieckigen Taschen zusammenfalten und die Ränder mit einer Gabel andrücken. Oder mit einem gezackten Teigrad zurechtschneiden und mit den Fingern festdrücken.

4. Apfeltaschen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen. Mit Wasser bestreichen, mit Kümmel und Fleur de Sel bestreuen. Auf der zweiten Schiene von unten 22-25 Minuten goldbraun backen. Warm oder kalt servieren.