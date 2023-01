Für immer Pfannkuchen

»Meine Lehre habe ich in der Nähe von Münster gemacht, da war dieser Pfannkuchen ein Klassiker. An guten Tagen durfte ich davon Dutzende zubereiten. Was mir besonders gefällt: Es ist ein Gericht für jede Tageszeit, vom Frühstück bis zum Abendessen.«

Zutaten: Für 4 Personen Für den Teig

100 g Buchweizenmehl Buchweizen, Buchweizenmehl

100 ml kalter Kaffee Kaffee

50 ml Milch

1-2 Eier (ca. 100 g) Ei

1 Msp. Backpulver

1 Prise Salz

1 Prise Zucker

etwas Muskatnuss Muskat, Muskatnuss

etwas Pfeffer

4 EL Pflanzenöl Öl, Pflanzenöl Für den Belag

200 g Speck (gewürfelt; oder Räuchertofu, Öl, Sojasauce) Tofu, Räucherspeck, Soja

1 Zwiebel (ca. 100 g) Zwiebel

1 Knoblauchzehe (geschält) Knoblauch

1 Handvoll Petersilie

etwas Muskatnuss

50 g Feldsalat Salat

1 EL Olivenöl Öl, Olivenöl

½ Zitrone (Saft) Zitronensaft, Zitrone

4 EL Preiselbeeren



Die Teigzutaten (außer dem Öl) gut verrühren, bis keine Klümpchen mehr zu sehen sind, dann den Teig zugedeckt eine Stunde kühl stellen. Für den Belag den Speck in einer kleinen Pfanne langsam auslassen, bis er Farbe angenommen hat und knusprig geworden ist. Die gewürfelte Zwiebel und den angedrückten Knoblauch dazugeben und auf kleiner Flamme glasig werden lassen. Petersilie fein hacken und unter­rühren, mit etwas Muskatnuss würzen. Feldsalat waschen und trocken schleudern. Olivenöl und Zitronensaft verrühren und den Salat damit marinieren. In einer großen Pfanne 1 EL Pflanzenöl erhitzen, ein Viertel des Teigs darin zerfließen lassen, den Pfannkuchen von beiden Seiten hellbraun braten, dann auf einen Teller setzen. Mit dem Rest des Teigs ebenso verfahren. Je 1 EL Preiselbeeren mittig auf die Pfann­kuchen geben, den Speck drum herum verteilen und die Pfannkuchen mit dem Salat garniert servieren.

Für die vegetarische Variante den Räuchertofu klein würfeln und in 2 EL Pflanzenöl langsam anbraten, sodass sich Röstaromen bilden und die Stücke knusprig werden. Mit 3 EL Sojasauce ablöschen, umrühren und die Flüssigkeit verdampfen lassen. Anders als beim Speck werden Zwiebel, Knoblauch und Petersilie mit 1 EL Öl getrennt zubereitet, mit einer Prise Salz und etwas Muskat gewürzt und danach zum Tofu gegeben.