So mühelos kann Mindestabstand sein

Den Nachmittag mit Prosecco auf dem Boot verbringen. Nordic Walking im Montiggler Wald, Yoga mit Wellnesstrainerin. Der größte Luxus im »Gartenhotel Moser« in Südtirol: Sie können den Mindestabstand einhalten, ohne groß darauf achten zu müssen. Auch toll: die Saunalandschaft, die Kinderbetreuung und die 3/4-Pension mit 5-Gänge- Menü am Abend. Wir verlosen zwei Nächte für zwei Erwachsene und zwei Kinder inklusive Anfahrtspauschale – und einer Bootsfahrt auf dem Montiggler See.