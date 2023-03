Metallisch-perfekter Klang

Das eiserne Warten hat ein Ende: Nach sieben ­Jahren Pause erscheint am 14. April das neue ­Metallica-Album 72 Seasons. Der Verleih »LUF Kino« bringt es als einmaliges Bild-Sound-Erlebnis am Vorabend bundesweit in die Kinos, Tickets für das Event mit dem Namen »METALLICA: 72 SEASONS – GLOBAL PREMIERE« gibt es seit dem 2. März hier. Mit etwas Glück lässt sich die Musik zudem auf der Soundbar nuPro XS-8500 RC genießen, die wir verlosen. Das kabellose High-End-Surround Soundsystem vom Hersteller Nubert kommt mit raumfüllendem Dolby-Atmos-Sound und DTS:X und hat einen Wert von 1969 Euro.