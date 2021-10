Bekommt man von Süßstoff Lust auf richtigen Zucker?

Hotel Europa

Offenes Haus mit offenem Blick

Die »Villa Sostaga« in Navazzo di Gargnano am Gardasee ist ein Familienbetrieb – in jedem Möbelstück erkennt man die Hingabe, mit der die Seresinas das historische Haus pflegen. Und man schmeckt sie in den Seehecht-Ravioli und Trüffeltagliatelle, die Gäste bis aus Brescia anlocken.