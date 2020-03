Immer bin ich von Geräuschen umgeben. Weckerklingeln. Dann das Rauschen der Autos vor meinen Fenstern. Das lautere Dröhnen, sobald ich die Wohnung verlasse, telefonierende Mitfahrer im Bus, die Stimmen meiner Kolleginnen und Kollegen, das Klackern der Tastaturen.

Wenn ich wegfahre, sehne ich mich also nicht nur nach Sonne, Wiesen, dem Blick auf die Berge und ähnlichen offensichtlich schönen Dingen. Sondern auch nach Stille. Das alles gibt es in Scheffau im Allgäu.

Im Ort gibt es nur wenig Verkehr (wichtig) und eine Unterkunft, die die Nerven eigentlich großstadtbegeisterter, aber eben auch ein bisschen lärmgeplagter Menschen sofort beruhigt. Die »Alpenloge« ist ein früheres Schulhaus, das die beiden Betreiber in ein kleines Hotel mit neun Unterkünften von ­Doppelzimmer bis Suite umgebaut ­haben. Alles in der »Alpenloge« ist so liebevoll gestaltet mit strahlenden Wandfarben, sorgfältig gewählten ­Tapeten und Pflanzen-Lehrtafeln, dass man jede ­Nische für Instagram fotografieren könnte.

Oder man lässt es und setzt sich einfach an den Kamin im Wohnzimmer. Krault die Labradormischlingshündin Sophie am Bauch. Ruht sich im Spa-Bereich aus, den man manchmal sogar ganz für sich allein hat. Isst das großartige Menü, das der Koch abends für die ­Gäste zubereitet. Legt sich auf das Bett mit der perfekten Matratze. Wird bei der richtigen Zimmer- und Himmelsrichtungswahl morgens von der Sonne ­geweckt. Und kommt endlich mal he­runter.

Alpenloge

Kirchenanger 6

88175 Scheffau

Tel. 08381/9123600

DZ inkl. Frühstück ab 190 Euro