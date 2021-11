Wo Radsport auf guten Rotwein trifft

Tom Kevill-Davies weiß, was es bedeutet, hungrig und müde sein. Der Brite ist in seinem Leben Zigtausende Kilometer mit dem Rad gefahren. Die längste Strecke, die er zurücklegte, führte ihn von New York nach Rio de Janeiro. Über diese Reise hat Kevill-Davies, der auch mal Werbetexter, Reisejournalist und Guide für Fahrradreisen war, ein Buch geschrieben: The Hungry Cyclist.

Und so heißt auch die Herberge, die er in Auxey-Duresses, einem Dorf bei Meursault im Burgund, eröffnet hat. 2012 kaufte Kevill-Davies dort eine verfallene Mühle, die er zu einem Bed & Breakfast ausbaute. Außerdem heiratete er die Tochter eines Winzers, und so ist die Herberge dem Fahrradsport, gutem Wein und gutem Essen gewidmet. In den fünf Gästezimmern stehen Antiquitäten, Kunst- und Fahrradbücher, durch den Garten fließt ein Bach. Enten, Hühner und Hasen laufen neben dem Pool herum, ein 3000-Liter-Weinfass wurde zum Whirlpool umfunktioniert.

Tagsüber kann man Rennräder oder E-Bikes ausleihen und Ausflüge in die Region machen. In der Umgebung werden einige der teuersten Weine der Welt angebaut. Der Pinot Noir, den Tom Kevill-Davies abends entkorkt, stammt allerdings aus dem Weinkeller seines Schwagers. Das Kochen übernimmt Kevill-Davies selbst, mit Gemüse aus seinem Garten. Zum Nachtisch gibt es dann Geschichten über seine Rad-Abenteuer im Amazonasgebiet, der Sahara oder auf Laos. Hungrig geht hier niemand ins Bett. Gelangweilt auch nicht.

The Hungry Cyclist Lodge,

Moulin Prunier,

Rue du Moulin 10,

21190 Auxey-Duresses

Tel. 0033/781/34 20 82

DZ ab 130 Euro/Nacht.