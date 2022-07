Stilles Paradies

Klingt jetzt seltsam, aber vor dem »Rifugio Seremus« muss ich Sie gleichermaßen warnen und Ihnen empfehlen hinzufahren. Es ist nämlich so: Alessandro und Julie, das Besitzerpaar, mögen es ruhig und natürlich, vor Massen­tourismus graust es sie. Darum ist die Straße hoch zum »Rifugio« holprig und voller Schlag­löcher – wenn Sie ­einen tiefergelegten Sportwagen haben, gehen Sie die letzten 800 Meter zu Fuß (normale Pkw schaffen es). Und im ­kleinen Natur­badeteich gibt es neben schönen See­rosen und kleinen Fröschen eine Schlange namens Peter, so haben die Besitzer sie getauft. Die Schlange ist neugierig und etwa einen Meter lang, darum ist es immer ein großes Hallo, wenn Neuankömmlinge Peter zum ­ersten Mal begegnen.

Foto: Hotel Rifugio Seremus

Wenn Sie Natur mögen, das toskanische Hinterland, sich über den fröh­lichen Hund des Besitzerpaares ebenso freuen wie über Wander-, Gravel- und Mountainbikepfade hinterm Haus, den Pizzaofen und den Blick in die Ferne, den sanft kühlenden Wind, alles in großer Stille, dann fahren Sie dorthin. Die Ferienwohnungen mit Holzparkett kosten ab 70 Euro pro Nacht. (Die Anlage könnte man zum Yoga-Retreat umbauen und das Dreifache verlangen.) Das Meer ist 40 Autominuten entfernt, besonders schön fanden wir es zum Sonnenuntergang in der Bucht von Baratti (frittierte Meeresfrüchte im »Al Polpo Marino« holen!) und (wir reisen mit Hund) am Dog Beach in San Vincenzo. Und im nahen Bergdorf Canneto in der »L’Osteria Del Ghiotto« Pappardelle al Cinghiale essen!



Rifugio Seremus,

Località Le Castellacce

58025 Monterotondo Marittimo, Tel. 0039/371/173 55 57, Ferienwohnungen für 2 bis 5 Personen, 70 bis 95 Euro (Hochsaison 90 bis 115 Euro).