Meditation mit Alpenpanorama

Vor Kurzem hörte ich, dass manche Leute als Meditation einfach an einen Sehnsuchtsort denken, und war begeistert: Ich hatte den halben Winter lang meditiert, ohne es zu wissen. Immer, wenn es kalt und grau wurde, träumte ich mich nach Scheffau im Sommer. Die Gegend um den Wilden Kaiser ist ein berühmtes Skigebiet, aber die warme Jahreszeit in der »Kaiserlodge« hält locker mit.

Barbara Winkler, die auch das benachbarte Hotel betreibt, hatte dort jahrelang die Wünsche notiert, die sie ihren Gästen nicht erfüllen konnte. Vor allem: mehr Freiheit. 2017 eröffnete sie dann das neue Haus mit luxuriösen Apartments, in denen auch große Familien und Gruppen genug Platz haben und selbst kochen können. Die besten Wohnungen haben einen Zugang zum Naturbadeteich. So gemütlich ich die Boxspringbetten und Holzausstattung im Inneren fand, ich meditiere nur über diese Terrasse: da hinten die Kitzbühler Alpen, unter den Füßen nassgetropftes Holz, vor mir der See. Morgens tranken wir hier Espresso, abends mummelten wir uns in Decken ein, am Abreisetag putzte ich die Zähne auf dem Steg.

Extra-Tipp: Das Wasser ist ziemlich kalt – also vor dem Schwimmen den Bademantel bereitlegen und danach ab in die Panoramasauna. Wer sich außerhalb der Skisaison bewegen möchte, sollte außerdem die Bilderbuchwanderung vom Hintersteiner See zur Walleralm machen. Oder einfach hinterm Hotel die Rehbachklamm entlanggehen und am Wegesrand Brombeeren pflücken. Dann ist man auch schnell wieder auf der Terrasse.

»Kaiserlodge«

Dorf 11

6351 Scheffau am Wilden Kaiser, Österreich

Tel. 0043/5358/844 300

Apartment ab 305 Euro/Nacht