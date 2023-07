Angenehm unüberraschend

Wenn Sie diesen Text lesen in der Hoffnung auf einen Geheimtipp, auf so ein kleines B&B in einer pittoresken Nebenstraße im schönsten Eckchen von Paris – dann sind Sie leider völlig falsch. Hier geht es um das »25hours Terminus Nord«, die Pariser Dependance einer Hotelkette, gegenüber dem drittgrößten Bahnhof der Welt. Warum ich es dann empfehle? Weil eine Reise ins Ausland so voller Unwägbarkeiten ist: Wird der Anschlusszug erreicht? Hält das Wetter? Ist das Restaurant gut? Darum mag ich es, wenn Teile des Urlaubs ohne große Überraschungen verlaufen. Etwa die Wahl des Hotels.

Die »25hours«-Häuser sind alle überdurchschnittlich liebevoll eingerichtet und halbwegs bezahlbar. Ob zum ­Beispiel in München, Florenz, Wien, Dubai, Kopen­hagen oder eben Paris. Dazu gibt es in Paris ein Hotelrestaurant (»Neni«) mit Nahost-Küche, wo man müde von der Anreise auch um 22.30 Uhr noch gute Falafeln kriegt, nur eine ­Auf­zugfahrt vom Bett entfernt. Die »25hours«-Hotels haben prak-tische, einladende Aufenthaltsräume und Hotel­bars mit bequemen Sesseln, in die man nach acht Stunden Sightseeing versinkt. Leihräder gibt es auch.

Europas größter Bahnhof ist auch einer der ­schönsten: der »Gare du Nord«, gegenüber vom Hotel. Foto: Steve Herud / 25hours Hotels

Wer trotzdem die Nase rümpft, weil er oder sie lieber bei Madame Chichi am Montmartre übernachtet, wo die 105-jährige Besitzerin die Zeitung morgens mit der Hand aufbügelt und die Croissants nach Familienrezept selbst bäckt: Schön für Sie, wirklich. Ich hole mir eben Rührei am Frühstücksbuffet. Wir treffen uns ja dann in der Warteschlange vorm Louvre.



»25hours Terminus Nord«

12 Boulevard de ­Denain

75010 Paris

Tel. 0033/1/42 80 20 00

DZ ab 166 Euro/Nacht.