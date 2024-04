Der Schriftzug »Pension« ist noch in alten Buchstaben an der Hauswand zu erkennen. Es könnte da heute auch »Boutique ­Hotel« stehen, aber die Eltern der ­jungen Chefin hatten ihr ganzes Leben lang hier eine Pension, warum also ­sollte das jetzt nicht mehr so sein? Drinnen, in den wenigen Zimmern ­des uralten Gebäudes, ist alles aufgefrischt – schöne Farben, klare Möbel, neue ­Bäder. Und einen Koch gibt es jetzt, der den Gästen abends bereitet, was ihm zu den Zutaten einfällt, die ­gerade frisch zu haben sind.

Die eigentliche Sensation hier aber ist der kleine Spaziergang zwischen Zy­pressen und Weinreben hinunter zum Seegrundstück mit Palmen – jeder Gast hat einen Schlüssel. Dort warten dann eine Bootshütte mit Surfbrettern und ein paar gestreifte Sonnenschirme, die auch irgendwie nach früher aussehen. Auf dem Weg zum Steg kann man sich aus dem Kühlschrank im Bootshaus ein Glas Wein oder eine Limonade mit­nehmen. Der Kalterer See erwärmt sich, ganz gegen seinen Namen, schnell, seine kleinen Wellen glitzern in der Nachmittagssonne, und alles hier ist so friedlich und nett, dass man sofort auf der Sonnenliege eindöst. Wenn man aufwacht, ist das hausei­gene Tretboot wieder am Steg vertäut und schaukelt einladend. Eine kleine Runde damit hinaus und zwei, drei Kopfsprünge vielleicht? So vergehen die Tage hier, ein Buch, ein Handtuch, viel mehr braucht man gar nicht. ­Fe­rien, denkt man, wie sie vielleicht die Großeltern schon gemacht haben. ­Ferien wie früher.

Pension Leuchtenburg

Klughammer 14,

39052 Kaltern an der Weinstraße, Südtirol,

Tel. 0039/0471/96 00 93,

DZ pro Person ab 186 Euro/Nacht mit Halbpension.