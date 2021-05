Momentaufnahmen

Die Erinnerung ist eine eher qualitative statt quantitative Angelegenheit. Zum Glück! So müssen wir uns nicht an die kompletten Sommerferien erinnern, sondern nur an ein paar besondere Momente. Wenn man heute gelegentlich an die Sendung Wetten, dass ..? denkt, dann auch kaum an das überlange Gesamtpaket, sondern nur an Details. Sobald sich jemand schmuckvoll die Augen zuhält, erinnert man sich zum Beispiel wieder an das ständige Augenverbinden. Das kam ja stets mehrmals pro Show vor, weil die Wettkandidaten irgendwas nicht sehen durften. Die Requisiteurinnen hatten dafür thematisch passende Verdunkelungsbrillen gebastelt, und der Moderator boxte nach dem Aufsetzen zweimal vor den Augen der Menschen herum, um zu testen, ob sie wirklich nichts sahen. Ganz Fernsehdeutschland wartete in diesen Sekunden darauf, dass er einmal versehentlich traf und den Kandidaten vor seinem Auftritt auf die Matte schickte. Das kam aber nie vor. Damals arbeiteten beim Fernsehen eben noch echte Profis.