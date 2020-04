»Mit welchem Gesichtsausdruck gehen Sie der Welt nach Corona entgegen?«

Geboren 18. März 1978 nahe London

Beruf Moderatorin, Schriftstellerin, Schauspielerin

Ausbildung 12. Klasse Gymnasium in Mönchengladbach

Status Wer hat Angst vor Charlotte Roche?

Weil man so selten wie möglich aus dem Haus soll und Charlotte Roche da streng ist, hat eine Freundin ihr die Fragen des SZ-Magazins gestellt und sie mit dem Handy fotografiert. Dass sie eins weiter geht als andere, das passt zu Roche, die seit jeher die Öffentlichkeit sucht und für ihre Traute bekannt ist. 1998 fing sie als Moderatorin bei Viva Zwei an, bekam für ihre Sendung Fast Forward 2004 den Grimme-Preis, moderierte bei 3 nach 9 und Roche & Böhmermann, schrieb den Roman »Feuchtgebiete«, der 2008 erschien und sie berühmt machte. Nun erscheint das Buch »Paar­diologie« von Roche und ihrem Mann Martin Keß-Roche. Die beiden sind seit 16 Jahren zusammen, seit 13 Jahren verheiratet, jeder brachte ein Kind mit in die Ehe. Keß-Roche mag übrigens die Rolle der »Second Banana«, also »der Mann von« zu sein, so sagte er in einem Interview über den Podcast des Paares, ebenfalls Paardiologie, auf Spotify. Eigentlich, das sagte er auch, wollten sie es krawalliger angehen, doch dann entstanden »so eine Ruhe und Intimität, das ist uns einfach so passiert«. Charlotte Roche wiederum sagt, sie seien im Podcast die besseren Versionen ihrer selbst. Und dass es sie befreie, selbst zu entscheiden, was und wie viel die Zuhörer aus ­ihrem Privatleben erfahren. Es ist viel.