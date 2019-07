Jeder Morgen ein Kampf

Ich wurde einmal gefragt, ob ich auch im Schlaf Schmerzen habe. Sicher weiß ich es nicht, doch ich gehe davon aus, denn ich träume von Zeit zu Zeit davon und wache manchmal auch deshalb auf. Was ich mit Gewissheit sagen kann, ist, dass die Schmerzen in dem Augenblick, in dem ich aufwache, bereits da sind – und sei es nur für Minuten, wenn ich nachts auf die Toilette muss oder mein Fenster schließe.

Doch auch nach so vielen Jahren vergesse ich manchmal über Nacht, dass ich chronische Schmerzen habe. Ich wache morgens auf, noch traummüde, und habe für einen kurzen Moment jede Erinnerung verloren. Für einen Atemzug lang bin ich gesund, verwundert über das Wummern im Kopf oder das Stechen im Unterleib.

Dann aber fällt es mir wieder ein. Vielleicht entfährt mir dann ein kleiner Seufzer, vielleicht schlägt mein Herz kurz ein bisschen schneller oder es kommt ein Druck, tief im Magen, vielleicht auch nichts davon, es kommt ganz darauf an, ob ich gerade in der Stimmung bin, mich zu bedauern.

Da ich berufstätig bin, muss ich schon morgens im Bett einiges entscheiden – und das gerade an Tagen, an denen ich nur liegen bleiben und nichts mehr entscheiden möchte. Ein Mensch mit chronischen Kopfschmerzen oder schwerer Migräne darf den Schmerz an maximal zehn Tagen im Monat mit Tabletten behandeln, da sich sonst eine eigene Kopfschmerzform zu entwickeln droht – von der ständigen Belastung für die Organe ganz abgesehen. Und leider gehöre ich zusätzlich den Menschen an, bei denen Triptane (spezielle Medikamente für Migräne) überhaupt nicht wirken und normale Schmerzmittel nur mäßig.

Ich kann mich also nicht immer dann behandeln, wenn ich Schmerzen habe. Und wenn ich mich behandle, ist unklar, ob es mir überhaupt ausreichend hilft. Wenn ich also einen wichtigen beruflichen Termin habe und sich über Nacht oder am frühen Morgen ein Migräneanfall entwickelt hat oder immer noch anhält, beginnt für mich bereits vor dem Aufstehen ein innerer Kampf.

Wenn ich Tabletten nehme, ist eine von zehn Möglichkeiten unwiederbringlich verloren, diesen Monat noch eine Attacke zu behandeln. Und es gibt keine Garantie, dass meine Tabletten heute auch ausreichend wirken. Manchmal sinkt der Anfall auch ohne Medikamente auf ein erträgliches Maß, wenn ich einen starken Kaffee getrunken, eine große Menge Magnesium geschluckt und eine lange Dusche genommen habe. Tut er das aber nicht, habe ich wertvolle Zeit verschwendet, in der ich etwas hätte einnehmen können, was vielleicht noch halbwegs gewirkt hätte (denn eine Faustregel bei Migräne lautet: so früh wie möglich in ausreichender Menge behandeln). Meine Erfahrung zeigt mir mittlerweile auch zunehmend, ob Medikamente bei einer bestimmten Schmerzarzt überhaupt eine Chance haben oder ich es einfach genauso gut sein lassen kann.

Ich muss entscheiden, ob ich es denn mit oder ohne Medikamente schaffen kann, einen beruflichen Termin wahrzunehmen. Denn die Schmerzen sind das eine, habe ich aber auch Kreislaufprobleme, Muskelschmerzen und Übelkeit, sinken die Chancen. Auto beispielsweise fahre ich schon lange nur noch kurze Strecken und auch die öffentlichen Verkehrsmittel sind in vielen Zuständen unmöglich für mich zu verwenden. Bei manchen Attacken weiß ich gar nicht recht, was ich rede – das ist auch keine Form, in der man sich beruflich präsentieren möchte.

Ich muss darüber nachdenken, wie oft ich diesem Kunden schon abgesagt habe, wie wichtig der Termin ist und wie dringend. Wie groß ist an diesem Tag mein Wille (meist sehr groß)? wie groß meine Kraft (oft nicht so groß)?

Einige meiner engen Kunden sind daher zumindest grob über meine Beschwerden und die erhöhte Gefahr des spontanen Ausfalls informiert.

Ich saß schon mit Eisbeuteln auf dem Kopf in Kundengesprächen (was niemanden störte), ich war schon in Telefonkonferenzen, die ich mit fadenscheinigen Begründungen unterbrach, weil ich mich sonst übergeben hätte oder die ich mit Headset auf dem Rücken liegend geführt habe, weil mir zu schwindelig zum Sitzen war.

Die Erleichterung am Ende eines sehr anstrengenden Arbeitstages ist für mich groß: endlich der Computer heruntergefahren, der letzte Text geschrieben, die letzte Farbe ausgewählt, die letzte Schrift gesucht, der letzte Task angelegt, zugewiesen oder geschlossen. Sehr viele Arbeitstage kosten mich körperlich und oft auch mental Überwindung und große Disziplin. Ich befinde mich körperlich in einem Epizentrum und muss dennoch gewissenhaft entscheiden, ob ein Rot-Ton vielleicht zu sehr ins Orange geht – wie froh bin ich, dass ich nicht operieren oder Kinder unterrichten muss!

Oft sind die besonders schweren Tage die, an denen es mir nicht eindeutig elend aber auch nicht eindeutig gut genug geht. Tage, an denen es mir von Beginn an sehr schlecht geht, sind einfacher für mich, denn ich muss nichts entscheiden oder abwägen, die Situation stellt sich klar und unmissverständlich dar: es wird heute kein Meeting, keinen Telefontermin und keinen neuen Entwurf geben, der Tag wird ohne mich vergehen.

Die mäßigen Tage aber, die für mich die Regel darstellen, an denen ich viele Pausen und Ruhe bräuchte, die ich mir aber gerade nicht oder leisten kann oder will, fordern mich besonders.

Beruflich bemühe ich mich daher, immer ausreichend Zeit einzuplanen für jeden Auftrag. Ich kann an vielen Tagen nur zwei, drei oder sechs Stunden arbeiten. Anders als gesunde Menschen kann ich nicht davon ausgehen, ein Projekt in einer bestimmten Zeit auch sicher durchführen zu können. Denn auch sechs oder acht oder zehn Tage Migräne am Stück sind für mich normal, und an diesen Tagen kann ich nur sehr bruchstückhaft arbeiten. Dennoch stelle ich fest, dass ich trotz meiner ständigen Schmerzen bei der Arbeit hochkonzentriert bin und selten Fehler mache. Hinzu kommt, dass ich sehr schnell arbeite, selbst während eines Migräneanfalls (ich spreche hier jedoch von den leichteren und mittleren Anfällen, mit denen viele chronische Migräniker noch zur Arbeit gehen). So gleicht sich mein gesundheitliches Defizit wenigstens wieder aus.

Mindestens einmal stündlich stehe ich von meinem Arbeitsplatz auf und dehne mich, laufe herum. Am späten Nachmittag gehe ich, wann immer es körperlich möglich ist, spazieren. So sorge ich trotz der ständigen Einschränkungen für Pausen und Zeit zum Atmen. Ein Wochenende ist für mich, trotz meiner Selbstständigkeit, immer ein Wochenende. Da arbeite ich nicht.

Hätte ich einen anderen Beruf, wäre ich unflexibler, gebundener, eingeengter in meiner Form des Arbeitens, ich könnte wohl schon lange nicht mehr berufstätig sein. Ich bin froh, dass ich mich früh für die Selbstständigkeit entschieden und zufällig diesen Beruf gewählt habe. Langes Stehen, starre Arbeitszeiten, Lärm, starke Gerüche, große Hitze oder Schichtdienst wäre für mich schlicht unmöglich.

Durch meine Schmerzen, die Kreislaufprobleme, die Übelkeit, ist mein Körper auf eine Weise präsent, wie es nur andere Betroffene kennen. Manchmal ist man fast nichts mehr, nur noch Körper. Ich habe den Schmerz immer dabei, so ist das nun einmal, doch meine Arbeit lenkt mich auch davon ab. Es ist nicht so, dass ich lieber nicht arbeiten möchte. Ich bin sehr froh, dass es möglich ist.

Ich würde gerne schreiben, dass es mit der Zeit leichter wird, aber so ist es nicht. Für mich wird es aber auch nicht immer schwerer. Manchmal möchte ich gerne alles kaputtschlagen und an anderen Tagen stehe ich einfach auf, empfinde nur leichtes Wummern und Ziehen und Drücken und warte ab, was wohl kommen wird.