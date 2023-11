Auspacken und genießen

»An Weihnachten hört das Ein- und Auspacken gar nicht auf, und so halten wir es auch in der Küche. Wenn dann am Esstisch das Papier aufge­schnitten wird, verbreitet sich eine Wolke herrlicher Aromen. Vegetarier verdoppeln statt des Fischs einfach die Menge an Gemüse, Nüssen und Datteln.«

Fisch-Papilotte mit Fenchel

Zutaten: Für 4 Personen Für die Papilotte

400 g Fisch (Kabeljau, Seeteufel oder Lachs)

Fisch

200 g Fenchel Fenchel

60 g Möhren Möhre

40 g Zwiebeln Zwiebel

20 g Ingwer Ingwer

2 Stück Zimtstangen Zimtstange

40 g Walnusskerne (grob ­zerbröselt) Walnuss

40 g getrocknete Datteln (geviertelt) Dattel

4 Stück Sternanise Sternanis

40 g Honig Honig

40 Stück Rosmarinnadeln Rosmarin

4 EL Olivenöl Olivenöl

80 ml Orangensaft (ca. 1 Orange) Orangensaft

1 Prise Salz Salz

40 ml Zitronensaft (ca. 1 Zitrone) Zitronensaft

etwas Fenchelgrün Fenchelgrün

Außerdem: Acht Stecknadeln oder einen Tacker, 4 Blatt Backpapier (ca. 35x40cm)

Den Fisch in 4 Portionen aufteilen. Gemüse schälen und abwiegen. Fenchel in 16 Spalten schneiden, Möhren, Zwiebeln und Ingwer in dünnere Scheiben. Das Backpapier auf 4 tiefe Teller legen. Darauf jeweils schichtweise mittig setzen: Fenchel, Möhren, Zwiebeln, Ingwer, zerbrochene Zimtstangen, Walnüsse, Datteln, Sternanise, Honig, Hälfte der Rosmarinnadeln. Mit ­2 EL Olivenöl beträufeln, mit Orangensaft angießen und salzen.

Fisch von beiden Seiten salzen und obendrauf platzieren. Zitronensaft, 2 EL Olivenöl und restliches Rosmarin darübergeben. Die Längsseiten des Papiers anheben, aneinanderlegen und zwei-, dreimal bis zum Fisch nach unten falten. Die Päckchen mit der flachen Hand etwas platt drücken, darauf achten, dass kein Saft ausläuft. Das Papier von den noch offenen Seiten her zur Tellermitte rollen, zutackern oder mit Nadeln verschließen.

Die Päckchen können auch schon Stunden im Voraus zubereitet und kalt gestellt werden. Danach auf ein Backblech setzen und für 12 Minuten (1 Minute länger, wenn sie aus dem Kühlschrank kommen) in den vorgeheizten Backofen schieben (220 Grad Ober- / Unterhitze), herausnehmen und 3 Minuten ruhen lassen. Die Päckchen oben und an einer Seite öffnen, den Inhalt sanft in einen (angewärmten) tiefen Teller gleiten lassen. Mit einigen Tropfen Öl und fein gehacktem Fenchelkraut dekorieren.