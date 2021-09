Meine schrecklich vergessliche Frau

»Meine Frau und ich sind seit zwölf Jahren verheiratet. Mir ist der Hochzeitstag als Datum wichtig, nicht um ihn zu feiern, sondern um meiner Frau mit einer kleinen Aufmerksamkeit zu zeigen, dass ich sie liebe. Meine Frau vergisst dieses Datum regelmäßig, sie zeigt mir ihre Liebe auf andere Weise. Allerdings ist sie jedes Jahr aufs Neue beschämt, wenn ich ihr etwas schenke, sie aber den Hochzeitstag wieder vergessen hat. Was soll ich tun?« Michael H., Sprockhövel

Ich freue mich so, dass Sie mit Ihrer Frau verheiratet sind, denn es klingt, als würden Sie sie wirklich sehr lieben. Und sie Sie offenbar auch. Sie hat es nur nicht so mit Jahrestagen, aber das geht ungefähr, grobe Schätzung, der Hälfte der Menschheit so.



Ich kann mir relativ viele einfache Lösungen für Ihr Problem vorstellen, angefangen damit, Ihre Frau nicht länger erst am Hochzeitstag mit einem Geschenk darauf zu bringen, welches Datum Sie mal wieder verschlafen hat, sondern sie ganz zart bereits Tage vorher darauf hinzuweisen, dass sie unglaublicherweise ganz bald schon 13, 20, 50 Jahre miteinander verheiratet sind. Sie scheinen es bisher jedes Mal auf eine Überraschung angelegt zu haben. Aber bei einem bevorstehenden Geburtstag zum Beispiel oder Weihnachten klingt das Thema ja auch gelegentlich zuvor schon an. Was spricht dagegen, auch den Hochzeitstag ein bisschen im Vorhinein zu erwähnen?



Sie könnten auch eine neue Tradition begründen, indem Sie ihr künftig immer am Tag vor dem Hochzeitstag Ihr Geschenk überreichen: »Alles Gute zum morgigen Hochzeitstag!« Damit würden Sie zeigen, dass Sie nicht nur das Datum kennen, sondern auch Ihre Frau. Die hätte dann noch etwas Zeit, auch ein Geschenk für Sie aufzutreiben. Oder wenigstens bliebe ihr auf diese Weise das schlechte Gewissen erspart, es erneut vergessen haben zu werden.



Aber das würde doch alles gar nicht zu Ihnen beiden passen: Im Grunde ist Ihr Hochzeitstag, so wie er ist, perfekt. Es ist doch längst Ihre Tradition, dass Sie daran denken und Ihre Frau nicht. Das sind, was dieses Jubiläum angeht, Ihre Rollen. Und sich durch Liebe beschämen zu lassen ist in Wahrheit nicht so schlimm. Glauben Sie mir, wenn Ihre Frau richtig darunter leiden würde, hätte sie sich längst geändert.