Wo abends Feuer brennt

So wie an einem regennassen Tag der Himmel aufreißt, so liegt plötzlich die Lichtung vor einem. Man öffnet das grün gestrichene Tor, stellt das Auto ab, das sich ächzend die gewundene Schotterpiste hochgequält hat (das Navi hatte sich schon längst verirrt), und steht ganz unverhofft vor dem »Ansitz Hohenegg«. Einem 1730 erbauten Schindelhaus, gerahmt von einer saftigen Almwiese, mitten im Wald, mitten im Allgäu.

Anna-Dina und Sebastian Priller, denen das Haus gehört, haben das Anwesen ersteigert und renoviert. Es gibt vier großzügige Ferienwohnungen mit moderner Küche und Kamin, in denen bis zu acht Personen unterkommen können, drinnen eine Sauna zum Schwitzen, draußen ein Fußballtor zum Bolzen. Aber vor allem gibt es den grünen, duftenden, singenden Wald, den man nicht verwechseln sollte mit den bedauernswerten, kahl geschlagenen Landschaften, die gelegentlich vor dem Zugfenster an einem vorbeiziehen. Durch den Wald kann man hinauf auf die Almen wandern, auf der Alpe Bergwies oder der Siedelalpe etwa lässt es sich sehr gut vespern, wie man hier sagt. Aber das nur als Vorschlag.

Was Sie jedoch keinesfalls versäumen sollten: Abends am Feuer Stockbrot rösten und dann das Helle probieren, das es auf dem »Ansitz Hohenegg« gibt. Der Besitzer betreibt im Hauptberuf nämlich eine Augsburger Brauerei, und besonders das Helle schmeckt so gut, dass man sich, nachdem man gezwungenermaßen heimgekehrt ist in die große Stadt, sofort einen Kasten auf Vorrat holt.

Ansitz Hohenegg

Hohenegg 6, 88167 Grünenbach, Allgäu

Tel. 0160/94 44 01 79

Apartment für zwei Personen ab 129 Euro zzgl. Endreinigung