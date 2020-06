Kur für Körper und Geist

Wegen des Coronavirus sind Reisen derzeit schwierig bis unmöglich. Wir setzen die Rubrik »Hotel Europa« trotzdem fort – damit Sie wissen, wohin Sie fahren möchten, wenn die kritischen Zeiten vorbei sind. Und das werden sie irgendwann sein.

Fastenhotels erwecken nicht unbedingt den Eindruck, für Genießer gemacht zu sein. Das ist beim »The Original FX Mayr« anders. Trotz des wenigen, was der Gast während seiner Kur zu Essen bekommt, gibt sich der Koch so viel Mühe, dass man auch in einem Sterne-Restaurant sitzen könnte – dort sind die Portionen ja auch nicht größer. Manchmal legt er sogar ein Scheibchen Trüffel über das eine Kerbelrübchen, immerhin ist Trüffel basisch, wie alles andere, was den Körper des Gastes in Einklang bringen soll.

Durch andere Fastenzentren weht ein Hauch von Krankenhaus, das »The Original FX Mayr« verbreitet eher den Charme eines luxu­riösen Ferienhauses. Das Gmundner Porzellan, die silbernen Rehköpfe als Jackenhalter, die weichen Teppiche auf knackendem Holz­boden – das alles fühlt sich nach klassischer österreichischer Hotellerie an, nicht nach dem Ort, an dem der Arzt Franz Xaver Mayr die Darmreinigung mit­hilfe einer Milch-Semmel-Kur entwickelt hat.

Es gibt hier so viele Nettigkeiten. Eine Seesauna mit Steg und Heizschrank für vorgewärmte Handtücher sowie Tretboote zum Leihen. Im Winter wird Fastenweihnachtsgebäck am Feuer gereicht, im Sommer ein Fasteneis aus Schafstopfen und Schafs­joghurt, das man sich am Strand aus ­einem Eiswagen aus den Sechzigern holt. Und schon ist aus der Entbehrungskur ein schöner Urlaub am Wörthersee geworden.

The Original FX Mayr

Golfstraße 2

9082 Maria Wörth-Dellach, Kärnten, Österreich

Tel. 0043/42 73 25 11-0

EZ ab 220 Euro

www.original-mayr.com