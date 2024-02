Zum Verrücktwerden gut

Wenn es Ihnen schwerfällt, sich zu entscheiden, kann ich Ihnen dieses Hotel nicht empfehlen. Fast alle größeren niederländischen Städte sind eine halbe bis dreiviertel Autostunde entfernt und auch mit dem Zug erreichbar: Amsterdam. Den Haag. Rotterdam. Utrecht. Dazu kommen die vielen schönen kleinen Orte und Städte, die ähnlich nah sind, die Natur, die Strände. Es ist eigentlich zum Verrücktwerden.

Man muss sich entscheiden, ob man an seinem ersten freien Tag lieber indonesisch essen in Den Haag oder zu diesem guten Hummus-Laden nach Amsterdam will. Ob man auf dem Heimweg beim Umsteigen auch noch nach Utrecht reinlaufen will, die Stadt soll so schön sein. Ob man wandern oder Boot fahren möchte. Ob man sich am letzten Tag nur das Städtchen Leiden anschauen oder gleich noch nach der schönsten Stelle für einen Strandurlaub im Sommer suchen will.

Hinzu kommt: Es gibt auch viele gute Gründe, nichts davon zu unternehmen und einfach im Hotel zu bleiben. Das Bett ist weich und warm. Die Holzvertäfelung und die Vintage-Möbel gemütlich. Wenn man Hunger hat, muss man in dem früheren Schulleiter-Haus nur ein paar Stufen nach unten laufen und sich in das angeschlossene Restaurant setzen, in dem die Hotelbesitzerin mittags und abends kocht.

Wenn man dort dann alle Optionen für den nächsten Tag durchdiskutiert, versteht man zwei Dinge: 1. Man sollte einfach wiederkommen. 2. Entscheidungen lassen sich besser treffen, während man Schokomousse löffelt.

Stadsherberg

Raadhuisstraat 118

2406 AH Alphen aan den Rijn

Niederlande

Tel. 0031/172/74 80 90

DZ ab 133 Euro/Nacht.