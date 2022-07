Schöner Stein im Olivenhain

Das »Tenuta Semeraro« war wunderschön. Wir hatten einfach alles: Jeden Tag kam Mario, der Besitzer des Hauses, er brachte uns frisches Essen, frische Kirschen, frischen Kuchen. Er war sehr nett, wir haben uns sehr gut verstanden.

Das »Tenuta Semeraro« war früher einmal ein Bauernhaus, aber dann haben Mario und seine Frau Antonianna es in ein schönes Haus verwandelt. Das Haus ist aber immer noch so gebaut wie früher, aus Steinen. Vor dem Haus lagen auch viele Steine, spitze Steine, ich musste immer Schuhe anziehen, aber das war nicht schlimm. Im Garten stehen mehr als hundert Olivenbäume. Und es gab frisches Olivenöl.

Das Haus liegt nah am Meer, aber wir waren leider nur zweimal dort, weil rund um das Haus herum alles so schön war, dass wir gar nicht mehr wegwollten. Meine Mama mochte den Pool, weil er so schön groß war. Mein Papa mochte die Berge, die vielen Pflanzen, damit war alles so grün. Und die Tiere. Davon gab es eine ganze Menge: mehrere Esel, Gänse, süße Katzen und sogar einen Pfau.

Am besten aber war Belle, der Hund. Er hat toll mit mir Ball gespielt. Wenn ich den Ball besonders hoch geworfen habe, hat er sogar manchmal einen Salto gemacht. Das war echt cool. Hin und wieder hat er ein bisschen gezwickt, aber sofort losgelassen. Am liebsten hätte ich ihn nach Hause mitgenommen. Hoffentlich können wir Belle nächstes Jahr wieder besuchen fahren.

Foto: Tenuta Semeraro

Tenuta Semeraro,

Contrada Specchia 34, Cisternino, Italien

Tel. 0039/334/311 07 91

für beide Häuser 400 bis 1200 Euro/Nacht

E-Mail: f.semeraro90@gmail.com