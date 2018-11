Das im Juli eröffnete »Noah Surf House« sieht aus, als hätte ein Zwölfjähriger im Lotto gewonnen und sich mit dem Geld das Hotel seiner Träume gebaut. Es liegt an einem schönen, langen Strand im portugiesischen Örtchen Santa Cruz, wo man fast immer ordentliche Wellen zum Surfen findet. Am Meer steht das zum Hotel gehörende »Noah Beach House«, das Burger, Milchshakes und selbst gemachtes Eis am Stiel im Angebot hat – das Essen wird auf Wunsch auch in eines der bunten Zelte am Strand gebracht, die für die Gäste als Sonnenschutz aufgebaut sind.

Im Hotel selbst gibt es auf der oberen Sonnenterrasse einen Whirlpool, auf der unteren Terrasse eine Skateboard-Bahn neben einem Infinity-Pool. Im hotel­eigenen Surfbrett- und Skateboard-Verleih laufen neue Surffilme auf einem Flachbildfernseher, und im Erdgeschoss hat ein Surfshop bis spätabends geöffnet. Übernachtet wird in Bungalows, die auf Stelzen stehen. In den Bungalows finden sich Sitzsäcke, Kamin und Chill-out-Ecken, in manchen hängt ein Boxsack von der Decke.

Geplant und gebaut hat das »Noah Surf House« ein Erwachsener. Aber Gonçalo Alves, ein leidenschaftlicher Surfer, der hier aufgewachsen ist, muss sehr Kind geblieben sein – oder er hat gut auf seine beiden zwölfjährigen Jungs gehört. Die Zwillinge sind oft im Hotel, wo sie mit Freunden skaten oder im Pool baden. Wenn sie nicht gerade surfen oder am »Beach House« ein Eis essen. Mit zwölf hätte man sich von dieser Familie sofort adoptieren lassen.

Noah Surf House, Avenida do Atlântico 2560-042, Santa Cruz, Portugal, Tel. 00351/261/93 63 60. Bungalow für 4 Personen ab 175 Euro/Nacht, Einzelbett im Gemeinschaftsraum ab 50 Euro.