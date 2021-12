Neujahrssuppe mit Zauberkugel

Was könnte besser sein als eine aromatische, heiße Suppe an einem kalten Neujahrsmorgen? Eine aromatische, heiße Suppe, die keine Arbeit macht. Als ich anfing, mich mit der Suppenkugel zu beschäftigen, dachte ich vor allem an eine vielversprechende und ein bisschen lustige Möglichkeit, einen Kater am ersten Januar zu bekämpfen: Pavel Kohout, der tschechische Schriftsteller, propagierte eine Zeit lang, 1999 auch mal im SZ-Magazin, die böhmische Katerkugel, eine Mischung aus Schweineschmalz und sehr viel rohem Knoblauch – kann sein, dass auch Kümmel mit im Spiel war. Man könne sie gut im Eisfach aufbewahren und bei Bedarf nur noch schnell mit heißem Wasser übergießen, meinte der Schriftsteller. Dabei handelte es sich um eine Variante der tschechischen Brotsuppe Oukrop. Wie alle Brotsuppen war das vor allem eine einfache Suppe für arme Leute. Schmecken ja oft gut, diese traditionellen Brotsuppen wie Pappa al pomodoro, französische Zwiebelsuppe oder Leblebi, die tunesische Brotsuppe.

Fett, Salz und die Hitze einer kräftigen Brühe helfen sicher dabei, den verkaterten oder sonst wie gestressten Körper zu regenerieren. Doch dann begann ich mehr an Suppe als an Medizin zu denken, schließlich bin ich Koch und kein Apotheker. Die Frage war: Wie bringe ich möglichst viel Aroma in meine Suppenbasis? Dabei helfen mir röstig-zwiebelige und intensive asiatische Aromen wie Schalotten, Knoblauch, Koriander, Curry. Mit etwas Wasser, einem Spritzer Limette oder Zitrone und ein paar gerösteten Brotwürfeln wird daraus eine sehr angenehme Suppe. Wer will, kann noch etwas Gemüse kurz mitkochen, das muss aber nicht sein. Wir haben jetzt übrigens immer ein paar Suppenkugeln in unserem Studio-Tiefkühler, für Tage, an denen ausnahmsweise niemand Zeit hat, mittags richtig zu kochen.

Einfache Thai-Gemüsebrühe mit Suppenkugel, geröstetem Brot und Limette

Für 10 Stück/Portionen

Zutaten: Für 4 Personen 200 g Thai-Schalotten Schalotte

8 Knoblauchzehen Knoblauch

1 Bund Koriander

1 EL Lieblingscurry-Pulver Curry

2 TL Salz

300 g Kokosfett (Bioladen) Kokosfett Für jeweils 1 Portion vor dem Servieren

1/2 Limette

3 EL geröstete Brotwürfel Brot

optional: ein Spritzer Sojasauce oder Fischsauce Sojasauce

1. Schalotten schälen und in gleichmäßige eher dünne Scheiben schneiden, Knoblauch schälen und fein hacken. Koriander hacken, die Stiele getrennt von den Blättern ebenfalls hacken. Schalotten mit 3 EL Kokosfett hell-goldbraun und knusprig braten, oft umrühren und nicht zu dunkel werden lassen, damit die Schalotten nicht bitter werden. Abgießen und das Kokosöl auffangen, oder mit einem Sieblöffel aus der Pfanne heben und in einem Sieb abtropfen lassen, dann hacken. Vorsicht: die Schalotten dunkeln nach dem Abgießen noch etwas nach.

2. Knoblauch und Korianderstiele mit dem restlichen Schalottenöl in die heiße Pfanne geben, ein paarmal umrühren. Curry zugeben, noch einmal umrühren, dann salzen, das restliche Kokosfett zugeben und schmelzen lassen. Korianderblätter unterrühren, vom Herd nehmen und im Kühlschrank abkühlen lassen.

3. Wenn das Fett gerade noch nicht ganz hart ist, mit einem Esslöffel Nocken abstechen, oder einfach mit den Fingern Portionskugeln formen, in den Schalotten wälzen und kugelig rollen. Im Kühlschrank ein paar Tage aufbewahren, oder einfrieren.

4. Bei Bedarf eine Suppenkugel in eine Suppenschale geben, mit 250 ml kochendem Wasser übergießen, (wenn die Kugeln eingefroren waren kurz zusammen aufkochen, dann erst in den Teller geben) etwas Limettensaft zugeben, nach Belieben auch einen Spritzer Sojasauce, vietnamesische Fischsauce oder italienische Colatura di alici. Eine kleine Handvoll geröstete Brotwürfel in die Suppe geben. Umrühren und so heiß wie möglich essen.