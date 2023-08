Outdoor-Fäshn

Hauptalmbegehung. Für alle Zugereisten: Da treffen sich einmal im Jahr Landwirte, Almbauern, Wanderer und Politik-Prominenz, um gemeinsam die bayerischen Berge zu besteigen, diesmal im Almgebiet zwischen Tegernsee und Chiemgau. Die Bauern stellen Forderungen, die Politiker stellen vor allem sich selbst vor, weil das ja ein 1A-Fototermin bei schönster Kulisse ist. Normalerweise a gmahde Wiesn für Markus Söder, den, wie jetzt alle wissen, 178.618,13 Euro-Foto-Etat-Mann. Aber diesmal gab es gleich mehrere Störenfriede.

Erstens den Wolf. Riesen Aufreger auf der Alm, wo dieses Tier laut Söder nichts verloren hat. Zweitens: Cem Özdemir. Der Bundeslandwirtschaftsminister ist nämlich gerade auf Sommertour und dachte wohl, er könne sich auch mal prima unters Almvolk mischen und Söder nebenbei ein bisschen die Show stehlen. Da muss das Outfit natürlich sitzen. Was also zog Özdemir an?

Tatsächlich: Grün. Macht sich farblich auf der Alm theoretisch immer gut, ist als Grünenpolitiker allerdings etwas erwartbar. Womöglich war die Funktionsjacke allerdings gar nicht geplant und nur dem eher abwechslungsreichen Sommerwetter geschuldet (Mittwoch, 9 Uhr morgens auf der deutschen Alm: Regen). Dazu trug er Trachtenhut, Button-down-Karohemd, beigefarbene Outdoorhose und – ein kleines Fernglas als Accessoire um den Hals. Botschaft an die Wähler: Ein Mann mit Weitblick! Der sich hier alles ganz genau anschaut! Alles in allem eine etwas streberhafte Mischung aus regionaler Anbiederung und praktischer Funktionskleidung.

Die Begegnung mit dem Volk war für Cem Özdemir oben am Berg deutlich herzlicher als unten im Bierzelt, wo ihn manche Besucher mit Pfiffen empfingen. Foto: DPA

Söder muss das geahnt haben, weil er nicht, wie sonst oft, in Lederhose und Janker auflief. Damit hätte er sich neben Özdemir und all den anderen Zuschauern kaum abgehoben, deshalb wählte er für diesen besonderen Fototermin seinen Freistaat-Spezial-Look: Käppi in dunklem Denim und bavariablauer Blouson, beides mit großem Bayern-Wappen.

Die Abendzeitung zitierte einen – zufällig befragten – Mann, der meinte, Söder sehe damit ja aus »wie Donald Trump«, (weil der ebenfalls gern Baseballcaps mit Logo trägt), andere erinnerte der Look an Fußballtrainer. Beides verkennt aber die psychologische Komponente von Kleidung, in der sich jemand besonders wohlfühlt, weil sie schon mal gut ankam und deshalb immer wieder zu wichtigen Anlässen als sogenanntes »Security Blanket« angezogen wird. Zumindest den Kommentaren auf seinem Instagramaccount nach zu urteilen, wird Söders Bayern-Merchandise nämlich stets besonders abgefeiert.

Schon als der CSU-Politiker Pfingsten 2021, also zu Corona-Zeiten, einen ersten Ausflug zu seinem Lieblingsplatz am Chiemsee machte, trug er Käppi und Reißverschlusspulli mit großem Wappen. Sofort schrieben begeisterte Follower: »Mega Outfit! Wo kann man die Jacke kaufen?« Auch als er Anfang des Jahres im blauen Polohemd mit Wappen auftrat, fragte sofort jemand: »@markus.soeder – wo kriegt man das?« Jetzt, als er die ersten Fotos von der Alm postete, kam wieder mehrmals: »Wo sind die Sachen her?«

Die wirklich dringenden Fragen der Wähler beantwortet der CSU-Chef erstaunlicherweise nicht. Nicht mal ein Referent kommt ihnen zu Hilfe. Wenn sich das ein Influencer erlauben würde, seine Bezugsquellen einfach nicht mit den Fans zu teilen, der könnte sofort einpacken. Im CSU-Fanshop gibt es zwar einen Jutebeutel mit lauter »Söder«-Schriftzügen, aber keine Spur vom Bayern-Wappen-Käppi oder -Pulli. Sind die Sachen womöglich extra für ihn angefertigt worden? Ist der Foto-Etat deshalb so hoch, weil da auch das »Styling« enthalten ist? Sind das lauter Brotkrumen für die »Freistaat-Collection by MS«, die zum bayerischen Landtagswahlkampf bald auf den Markt kommt?

Cem Özdemir wanderte im Gegensatz zu Markus Söder übrigens den ganzen Morgen über noch zu anderen Almen. »Wo kann man die mega grüne Jacke kaufen?«, fragte unter seinem Video-Post jedoch bislang niemand.

